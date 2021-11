Según explica Meta, este desarrollo lo que permite es ver una versión digital de las manos en la realidad virtual (RV) y manipular objetos virtuales, pero sin sentirlos realmente en las manos. “Aunque esta posibilidad de utilizar las manos directamente en la RV es una gran mejora con respecto a los mandos táctiles, sin retroalimentación háptica no podemos ser tan hábiles en el mundo virtual como en el real. El objetivo de esta investigación es cambiar eso”.

Retos y avances

Para ofrecer una sensación táctil realista, un guante háptico necesita cientos de actuadores (motores diminutos) por toda la mano, que se mueven de forma concertada para que el usuario sienta que está tocando un objeto virtual. Pero los actuales actuadores mecánicos generan demasiado calor para que un guante de este tipo pueda llevarse cómodamente todo el día. Además, son demasiado grandes, rígidos, caros y consumen demasiada energía para producir sensaciones táctiles realistas. Este ha sido uno de los principales obstáculos en materia de hardware para los investigadores.

“Categóricamente, no se pueden poner 1.000 pequeños motores y cables en la mano (...) No puedes hacerlo aunque tengas infinitos recursos para lograrlo, físicamente, no cabe. Simplemente hay demasiada masa y demasiado calor. Si necesitas miles de fuerzas tangibles en diferentes lugares y a diferentes distancias, necesitas neumática, hidráulica o actuadores electroactivos de alta densidad”, explicó Tristan Trutna, director de ingeniería de hardware de Reality Labs Research.

Ante esta situación, el equipo recurrió a los campos emergentes de la robótica blanda ya la microfluídica, tecnologías comúnmente utilizadas en las prótesis y los dispositivos de diagnóstico de PdC, respectivamente.

A medida que el programa maduraba, el equipo comenzó a abordar la comodidad de los guantes y el desafío de integrar sensores y actuadores robóticos en el material del guante. Que no fuera rígido, pesado e incómodo. Para evitarlo, el prototipo necesitaría ser todo lo contrario: ligero, suave y con larga duración.