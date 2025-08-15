“Debemos buscar soluciones desde lo propio”: la apuesta de CoCrea para que Colombia no se quede atrás en la era de la IA

Este martes 19 de agosto, en Plaza Mayor, se desarrollará la primera edición de la Cumbre del Jaguar, un encuentro que reunirá a voces expertas del país y del mundo para debatir sobre los impactos culturales, éticos y sociales de la inteligencia artificial generativa.
Organizada por la Corporación Colombia Crea Talento (CoCrea), la cita reunirá a expertos nacionales e internacionales para analizar cómo el sector creativo debería asumir un papel protagónico en la actual transformación tecnológica global.