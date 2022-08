“Hay que ser pesimista y desconfiado para que no lo estafen en la virtualidad”, expresó Andrés Cajamarca, gerente de Ingeniería de Fortinet y especialista en ciberseguridad. Para él, lo más importante es que las personas estudien sus posibles atacantes, ¿quién podría querer hackear su cuenta de Instagram?, ¿alguien se aprovecharía de su emprendimiento para estafar a personas inocentes?, ¿alguien lo podría estafar si compra productos y servicios online?

¿Cómo proteger las redes sociales de un ciberataque?

Publicidad

Es muy común que una persona pierda las redes sociales porque le robaron la contraseña. Esto sucede porque las personas no son precavidas y no tienen los mecanismos que se pueden habilitar en la mayoría de redes como Instagram, Twitter, Facebook y WhatsApp, para que los perfiles cuenten con un nivel de seguridad alto y una autenticación para que los ladrones no puedan aprovecharse de ellas.

“En el perfil de usuario pueden buscar las configuraciones o settings si tienen el celular en inglés. Allí buscan la palabra seguridad y pueden configurar el acceso y el perfil para que no esté público. Lo que los ladrones hacen es que investigan a las personas y luego cometen fraudes o extorsiones”, explica Cajamarca. Lo que se recomienda es que su cuenta personal solo puedan verla sus amigos o en un caso más amplio, los amigos de sus amigos.

¿Qué hacer si me roban las redes sociales?

Publicidad

Depende del caso, dice Cajamarca. Para algunas personas es imposible recuperarlas porque tienen una misma contraseña para todas las redes y el correo electrónico. Entonces ellos se aprovechan y cambian la clave de todos los sitios. Por esto el especialista recomienda tener una contraseña distinta para cada red social, correo electrónico, entre otros.

Hay otros casos de éxito en los que las personas sí recuperan sus cuentas, por lo mismo que se mencionó más arriba. Tienen un sistema de autenticación completo y los verificadores se encargan del problema y recuperan la cuenta. Si hay forma de verificar que la cuenta es suya y ellos pueden acceder a esto, téngalo por seguro que podrá recuperarla.

Hay otras maneras de autenticación más directas y difíciles de falsificar como la huella dactilar, poner doble contraseña o reconocimiento facial. Entre más opciones de autenticación y verificación, será más difícil para los estafadores, a no ser que ya sean ciberproblemas de seguridad avanzados dentro de las plataformas, que son poco comunes, y que cuando se presentan se arreglan rápido.