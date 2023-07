¿Cuánto dinero ganan los youtubers? Un estudio reveló el secreto

Uno de los mayores misterios del mundo de los creadores de contenido digital es el valor de sus ganancias. ¿Cuánta plata reciben por los videos que comparten en plataformas como YouTube, por ejemplo? ¿Es posible que puedan vivir de esta actividad?

En el estudio internacional titulado “Making a Living in the Creator Economy: A Large-Scale Study of Linking on YouTube”, en el que participaron investigadores de España, Países Bajos y Australia, se analizó cómo los creadores de contenido buscan construir su presencia en línea en diversas plataformas y ampliar sus fuentes de ingresos.

Entre los hallazgos de esta investigación está que los canales que se sitúan entre 100.000 y un millón de seguidores generan un promedio de 16.346 dólares estadounidenses (Cerca de 67 millones de pesos colombianos, aproximadamente) de beneficio anual.

Los que se sitúan entre uno y diez millones de seguidores generan un promedio de 165.892 dólares (más de 680 millones de pesos colombianos, aproximadamente) anuales. Y los canales con más de diez millones de seguidores generan un promedio de 1.707.446 dólares anuales.

Para conocer estos datos fue necesario examinar 153.000 canales “profesionales” de YouTube, cada uno de ellos con al menos 100.000 suscriptores a finales de 2019. Dentro de la muestra, la mayoría de los creadores se encuentran en los niveles inferiores de la “curva aspiracional” que representa la distribución del éxito en el mercado de los creadores.

