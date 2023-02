Ante este panorama y con motivo del Día Internacional de Internet Seguro, la empresa de seguridad informática Trend Micro compartió una lista con recomendaciones básicas para el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías.

1- No abrir mensajes de email procedentes de remitentes desconocidos: los spammers continúan persiguiendo activamente sus objetivos y enviando spam con fines diversos, por lo que es importante verificar la procedencia de estos mensajes: abrir solamente aquellos de personas e instituciones conocidos para evitar la ejecución de cargas maliciosas para el robo de información o infecciones de malware.

2- Utilizar herramientas para verificar el correo electrónico: la utilización de herramientas para comprobar los mensajes del correo electrónico es una buena apuesta. Utilizar un plug-in del buscador ayuda a determinar la legitimidad de un mensaje y puede mantener a raya a los cibercriminales.

3- No hacer clic en enlaces no verificados: es posible que el usuario encuentre links que no han sido verificados en el spam o en páginas maliciosas que están hábilmente redactados para llamar la atención y ganar clics. Esto es particularmente peligroso en los sitios de redes sociales donde es más probable que el usuario baje la guardia.

4- Mantener la práctica de volver a la fuente: acceder directamente a los sitios de confianza y realizar las búsquedas desde ahí.

5- Detener la descarga de archivos procedentes de fuentes poco seguras: nunca descargue archivos de páginas dudosas. Es recomendable buscar fuentes fiables de descarga como SourceForge que ofrecen los archivos que se desean descargar en su lugar.