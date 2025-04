Es ahí donde las grandes marcas afinan su estrategia y se juegan el grueso del mercado. La mayoría de usuarios no busca el equipo más avanzado, sino uno que funcione bien, que dure, que resuelva el día a día sin vaciar el bolsillo.

Con más de 77 millones de líneas móviles activas, frente a los 51 millones de habitantes, la penetración móvil en Colombia supera el 145 %. Es decir, hay más teléfonos que personas, lo que confirma que hoy en día el celular no es un simple accesorio, sino el centro de la vida digital, la principal herramienta de conexión, trabajo, entretenimiento y comunicación.

Otro detalle que noté es que muchas de las funciones basadas en inteligencia artificial, como la edición de imágenes o el reconocimiento de canciones, no funcionan si no hay conexión a internet. Esto puede ser una limitación importante si se usa el teléfono en zonas con mala señal o sin datos.

Lo que podría mejorar: Aunque la pantalla AMOLED ofrece buenos colores y contraste, su brillo máximo de 1.200 nits no siempre es suficiente. En Medellín, a la 1:00 de la tarde y bajo un sol directo, se notaba cierta dificultad para leer con claridad. Frente al Xiaomi, que alcanza los 1.800 nits, esta diferencia se hace evidente.

También probé las funciones de búsqueda con inteligencia artificial. Circle to Search es útil para buscar productos o direcciones directamente desde una imagen. Lo usé, por ejemplo, para identificar un restaurante que me recomendaron, pero del que solo tenía una foto de la fachada. El teléfono encontró el nombre y la ubicación en segundos a través de Google.

La otra ventaja clara es la batería. El A56 me acompañó sin problemas durante jornadas completas que incluyeron redes sociales, navegación, videollamadas y fotografía. Al final del día, aún quedaba energía suficiente. Con un cargador compatible, logré cargar cerca del 70 % en poco más de media hora, lo que me sacó de apuros más de una vez.

Lo mejor: Hay dos momentos en los que este teléfono brilló: en las fotos nocturnas y en los días largos de trabajo. La cámara, especialmente con funciones como Best Face, ayudó a rescatar más de una foto grupal en la que alguien había cerrado los ojos. No hay que hacer nada especial: el teléfono sugiere la mejor expresión de cada persona en la imagen. También usé el modo nocturno varias veces para tomar retratos bajo farolas o en interiores con poca luz. La cámara frontal, con 12 megapíxeles (MP), logra resultados más que decentes en condiciones complicadas, con buen detalle y sin exceso de ruido.

Con 203 gramos de peso y una pantalla de 6,7 pulgadas, se siente sólido en mano, aunque no necesariamente liviano. Sin embargo, nunca resultó incómodo. Está bien ensamblado, tiene buen agarre y se nota que está hecho para durar. El diseño no sorprende, pero sí responde.

Durante el tiempo de prueba, el Galaxy A56 fue el teléfono que más se usó en exteriores. Lo llevé en el bolsillo mientras caminaba por la ciudad, tomé fotos bajo el sol y respondí correos desde un café. La primera sensación que transmite es la de un teléfono sobrio y confiable. No busca llamar la atención con acabados brillantes ni un diseño demasiado interesante.

Otra función destacada fue Circle to Search, que ya había probado en el Samsung, pero aquí pareció incluso más fluida. Identificó con precisión un par de objetos en fotos —como unos zapatos que vi en la calle— y entregó resultados útiles en segundos. También pude experimentar con funciones de edición con inteligencia artificial, como borrar elementos del fondo. En una prueba con una persona que aparecía detrás de un retrato, la IA reconstruyó la baranda de un balcón de forma creíble. No siempre es perfecta, pero sí sorprende.

Desde que se saca de la caja, el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ da la sensación de ser un teléfono hecho para destacar. No solo por su diseño, que es el más futurista de los tres que probamos, sino también por lo ligero y cómodo que resulta en mano. Aunque es apenas un gramo más pesado que el Galaxy A56 (204 g frente a 203 g), su curvatura en pantalla y su acabado delgado hacen que se sienta más liviano y ergonómico. Es un teléfono que da gusto usar.

Aunque el brillo de la pantalla alcanza hasta 1.800 nits —el más alto entre los tres equipos—, la diferencia no fue tan notoria como esperaba. Bajo el sol, la visibilidad es buena, pero no dramáticamente superior a la del Samsung.

En multitarea también hubo un detalle: durante sesiones de juego exigentes (como Real Racing), al salir del juego para responder una llamada o abrir otra app pesada, el sistema se sintió un poco menos fluido. No se bloquea ni falla, pero se percibe la transición menos suave en comparación con el Oppo, que mantuvo mejor el equilibrio bajo presión.

Lo que podría mejorar: La cámara, aunque potente, no es tan eficaz en todos los escenarios. Por ejemplo, con poca luz y distancia larga noté que el rendimiento bajaba. Las imágenes tendían al ruido y perdían definición, especialmente en movimiento. En condiciones exigentes, el Galaxy A56 dio mejores resultados en fotografía nocturna.

El Oppo fue el más liviano de los tres teléfonos evaluados: 187 gramos frente a 203 del Samsung y 204 del Xiaomi. Desde el primer uso, esto se nota. Es un equipo delgado, cómodo de sostener y fácil de llevar en el bolsillo del pantalón sin que incomode o abulte.

El diseño es uno de sus puntos fuertes. El modelo probado venía en color Naranja Persimón, con un módulo de cámaras circular que no sobresale demasiado y no interfiere al momento de manipular el equipo. Aunque visualmente no es tan llamativo como el Xiaomi, sí transmite un aire moderno y funcional. Lo usé en espacios interiores, en caminatas y en casa, y nunca dio la sensación de ser un dispositivo frágil.

Lo mejor: La duración de la batería fue lo más destacable del Reno12 F 5G. En varias jornadas, cuando los otros dos teléfonos ya se habían agotado, el Oppo seguía encendido sin problemas. Su batería de 5.000 mAh, combinada con una gestión eficiente del consumo, permitió más de un día de uso moderado. Aunque su carga rápida de 45W tarda más que la del Xiaomi (alcanza el 100 % en unos 71 minutos), la autonomía compensó con creces.

Otra función que sorprendió positivamente fue Splash Touch, que permite usar la pantalla incluso con los dedos húmedos. La probé mientras cocinaba, viendo videos de YouTube con las manos mojadas o recién secadas, y respondió mejor que otros equipos. Es una característica que, aunque sutil, hace la diferencia en situaciones reales.

También probé el Borrador AI 2.0, una herramienta para eliminar objetos o personas de las fotos. Es intuitiva y fácil de usar, incluso para alguien sin experiencia en edición. En pruebas simples —como borrar una persona en un fondo amplio—, funcionó bien. Pero en situaciones más complejas, como eliminar una figura muy pegada al sujeto principal, la reconstrucción del fondo no siempre fue precisa. Funciona, pero aún tiene margen de mejora.

Lo que podría mejorar: La cámara es competente, pero no se siente tan sólida como la del Xiaomi en condiciones ideales ni tan equilibrada como la del Samsung en escenarios complejos. En retratos y paisajes obtiene buenos resultados, pero tiende a mostrar tonos fríos en la imagen. Las selfies no destacan y, en escenas con movimiento y poca luz, pierde nitidez.

Lea también: En UdeA crean videojuego para diagnóstico temprano de alzhéimer