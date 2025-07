Intérpretes de El santo cachón y Se le moja la canoa están en problemas por disputa legal del nombre de la agrupación

Además, el heredero del acordeonero explicó al mismo programa que la marca debe renovarse cada 10 años y que en la misma Cámara de Comercio le informaron que Discos Fuentes intentó quedarse en dos ocasiones con los derechos del nombre de la agrupación.

“No se la dieron a Discos Fuentes porque ya la imagen está posicionada por Ramiro Colmenares y Robinson. Por eso fue que tomé acciones legales para poder solicitar la marca”, detalló Colmenares argumentando su voluntad para registrar el nombre del dúo.

“A mí no me interesa quedarme con la marca yo solo. ¿Cómo se la voy a quitar al maestro Robinson? No, me interesa, más bien que los dos trabajemos juntos. Él con sus Embajadores Vallenatos de Robinson Damián, y yo con los Embajadores Vallenato de Ramiro Colmenares, como inicialmente lo hemos hecho. Pero si teníamos que hacer ese trámite”, sentenció.

Hay un proceso en curso en la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el registro del nombre del grupo desde el año 2024, mientras que el equipo del vocalista Robinson Damián también adelanta sus trámites mientras se toma una decisión sobre el caso.

Sigan leyendo: Pilas: estafan a fans de Shakira con boletas falsas para concierto en Cali