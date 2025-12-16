¿Cómo funciona la tecnología de cancelación de ruido en los audífonos?

La cancelación activa de ruido se convirtió en una de las funciones más valoradas de los audífonos modernos, no por una cuestión de lujo sino por una necesidad de casi todos los consumidores. En el mundo actual hay ruido permanente, en la calle, las oficinas, los cafés y otros espacios compartidos, y por eso la posibilidad de reducir el sonido ambiente pareciera un lujo. Sin embargo, la tecnología de reducción de ruido es una realidad hace un par de años en audífonos de varias marcas y hoy es una herramienta cotidiana. Pero, ¿cómo funciona realmente este sistema?

En los audífonos de diadema de última generación, el principio es siempre el mismo: captar el sonido exterior y neutralizarlo antes de que llegue al oído. Por ejemplo, en los Sony WH-1000XM6, ese proceso se apoya en una red de doce micrófonos omnidireccionales y en un procesador dedicado exclusivamente a la cancelación de ruido. En resumen, los audífonos escuchan el ruido y lo tapan antes de que llegue al usuario. No es un sistema pasivo, como un par de tapones o material aislante que cubre las orejas, sino que analiza el entorno en tiempo real y ajusta su respuesta de forma constante.

La clave está en identificar patrones. Los ruidos continuos y repetitivos, los como motores, ventiladores o el murmullo de una oficina, son los más fáciles de cancelar porque el sistema puede anticiparlos. El procesador genera una señal opuesta a esos sonidos y reduce significativamente su percepción. El resultado, claro, no es un silencio absoluto sino una atenuación que rebaja el nivel general de todo el entorno. La diferencia frente a generaciones anteriores está en la velocidad de ese procesamiento. Según pruebas técnicas de Sony, el sistema responde con mayor precisión a cambios repentinos del entorno y maneja mejor sonidos menos previsibles, sin generar distorsiones ni sensación de presión que suele aparecer en sistemas más agresivos. En otras palabras, la cancelación se siente más natural y menos invasiva. Otro aspecto relevante es que la cancelación activa no actúa sola. Se combina con el aislamiento físico de copas circumaurales, que bloquean parte del sonido de manera mecánica. Esta suma permite que la tecnología digital no tenga que forzar el silencio y explica por qué la música mantiene su perfil sonoro incluso cuando la cancelación está activada. En pruebas cotidianas que pudo hacer EL COLOMBIANO al ensayar esos audífonos, el sonido no se afectó ni alteró por el funcionamiento del sistema.