El cerebro no es una computadora: estas son las ventajas de olvidar

Olvidar es tan necesario como recordar. Así como recuerda el primer beso o una fiesta de cumpleaños, hay un montón de información de momentos poco relevantes que el cerebro desecha cada día. Es más información la que se descarta que la que se almacena, porque el cerebro es mejor olvidando que recordando.

David Aguillón, médico y miembro del Grupo de Neurociencias de Antioquia, explica que alrededor de un 80 % de la información de un solo día se desecha “y más ahora con tantos estímulos e información que hay en internet y la alta productividad en diversas actividades. Hay información que para el cerebro no es útil entonces las selecciona para eliminarlas. El cerebro olvida más de lo que recuerda”, dice.

Es por eso que olvidar es natural y no significa que algo esté mal en su cerebro. De hecho, olvidar quiere decir que tiene un cerebro saludable, porque aunque algunos no lo crean, este órgano no es una especie de computadora con capacidad de almacenamiento infinita que recopila recuerdos y más recuerdos.

“Si bien tenemos la idea de que el cerebro es un computador que almacena toda la información que recibimos en el día a día, esto no es cierto. Hay una cantidad de conexiones neuronales limitada. Nosotros en el día a día filtramos la información que nos llega, incluso la mayoría de estímulos externos que recibimos ni nos llegan porque no los procesamos”, aseguró Jan Karlo Rodas Marín, médico y estudiante de doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas con énfasis en Neurociencias de la Facultad de Medicina de la U de A.

