La Nasa usa el satélite PACE para mapear la productividad de las plantas en la Tierra

El latido de la vegetación global ahora puede verse desde el espacio, pues un año de datos recogidos por el satélite PACE permitió a la Nasa elaborar mapas de productividad de las plantas que muestran, con precisión hiperespectral, cómo cambian los ecosistemas frente al clima.
Lea también: Así es como la Nasa descubrió que las plantas ‘cambian de color’ para sobrevivir: lo vieron desde el espacio
Estos avances, publicados en IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, abren nuevas posibilidades para anticipar sequías, olas de calor o pérdidas agrícolas.