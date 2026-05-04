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Estos son los países con mayores reportes de hantavirus en el mundo, ¿está Colombia?

De la enfermedad que ha causado las máximas alertas a nivel mundial por un brote en un crucero se reportan al año entre 150.000 a 200.000 casos. Conozca dónde están ubicadas las regiones con mayor riesgo.

  • El hantavirus es una enfermedad que principalmente se transmite por residuos de roedores como los ratones. Fotos: AFP y Andrés Camilo Suárez Echeverry
    El hantavirus es una enfermedad que principalmente se transmite por residuos de roedores como los ratones. Fotos: AFP y Andrés Camilo Suárez Echeverry
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El mundo está en alerta ante una posible emergencia sanitaria a nivel mundial luego de que se conociera un brote de hantavirus en un crucero internacional que ha dejado tres muertos. Esta enfermedad está presente en varias regiones del mundo, siendo una de ellas Suramérica.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la embarcación que salió de Argentina y que se dirigía a Cabo Verde se reportaron 6 personas sospechosas de esta infección. De esa lista, solo una ha sido confirmada a través de laboratorio y, aparte de las 3 fallecidas, una está en cuidados intensivos en Sudáfrica.

Lea también: ¿Otra emergencia sanitaria? Brote de hantavirus en crucero mató a tres personas y la OMS responde

Ante este escenario, la agencia de la ONU está analizando lo que pasará con el crucero MV Hondius, pues allí viajan alrededor de 170 pasajeros y una tripulación con aproximadamente 70 miembros que en caso de llegar a tierra y estar contagiados podrían propagar el virus.

Esta enfermedad, según la OMS y varios portales médicos, se puede encontrar en roedores como los ratones y se puede transmitir a través de mordeduras o contacto directo con orina y heces de estos animales. También al inhalar aire o polvo contaminado por estos residuos de roedores. Entre humanos, una persona contaminada puede contagiar a otra.

Aunque este brote en la embarcación ha generado una alerta nueva, esta enfermedad no es nueva, pues según cifras oficiales de diferentes gobiernos y agencias internacionales, al año se pueden reportar entre 150.000 a 200.000 casos.

¿En qué regiones del mundo se reportan los mayores casos de hantavirus?

El hantavirus es una patología proveniente de Corea del Sur, del río Hantan y según lo relata la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, durante los años 1950 a 1953 más de 3.000 soldados se enfermaron gravemente de esta infección.

En la actualidad, según la OMS y diferentes portales de Argentina, Suiza, Canadá y Estados Unidos, hay dos tipos de variables que tiene esta enfermedad, que es la Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (FHSR) y el Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH).

Respecto al hantavirus FHSR, este tipo de infecciones se pueden encontrar en Corea del Sur y Rusia además de China, quien concentra entre el 70% y el 90% de los casos globales. En cuanto a Europa, en los últimos años se han reportado casos en Finlandia, Suecia, Alemania y naciones de la región de los Balcanes como Eslovenia y Croacia.

Por otra parte, la variable SPH que a diferencia de la anterior que afecta los riñones, está incide en el corazón y los pulmones, se encuentra en el continente americano, siendo muchos menos los casos reportados (entre 200 y 300 anuales), pero teniendo una letalidad entre el 30 y 40 %.

Entre los países con mayor reporte de casos en los últimos años está Brasil, Chile y Argentina por parte de Suramérica, mientras que en Estados Unidos las mayores regiones afectadas son los estados de Arizona, Nuevo México, Colorado y California.

Esta infección no tiene un tratamiento específico ni una vacuna, pues al momento de su detección diferentes portales y fundaciones médicas recomiendan para prevenirlo ventilar lugares cerrados, humedecer superficies para evitar levantar polvo contaminado y mantener alimentos en envases cerrados además de sellar grietas en las viviendas y así evitar el ingreso de roedores.

Siga leyendo: Qué es el hantavirus, la extraña infección que mató a tres personas en un crucero y genera alerta a nivel mundial

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