Universidad de Antioquia investigará cuestionamientos a estudios del GNA revelados por Science

La Universidad de Antioquia emitió un documento anunciando que investigará los cuestionamientos encontrados en una serie de artículos académicos realizados por el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA). Estos hallazgos fueron realizados por una investigación publicada el 13 de agosto en Science, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo. El documento, conocido por EL COLOMBIANO, tiene fecha del 3 de septiembre de 2026, o sea, tres semanas después de la publicación del artículo periodístico que puso sobre la mesa múltiples dudas respecto de algunos resultados y estudios de los científicos colombianos Joseph Arboleda-Velásquez, de la Escuela de Medicina de Harvard; Yakeel Quiroz, neuropsicóloga de la Universidad de Boston, colaboradores frecuentes del GNA; y David Aguillón Niño, coordinador del Grupo de la UdeA. Contexto: Science cuestionó el trabajo investigativo de científicos colombianos asociados al GNA Justamente, el texto firmado por Marcela Garcés, vicerrectora de Investigación, arranca diciendo que la universidad tuvo conocimiento de los cuestionamientos alrededor de “la solidez, trazabilidad y presentación de datos e imágenes en algunos trabajos científicos vinculados con integrantes del Grupo de Neurociencias de Antioquia”, asunto que califica como relevante y necesario de analizar. En esa misma línea, la UdeA anuncia que llevará a cabo una evaluación institucional que será realizada “por personas de reconocida competencia técnica, independencia de criterio y ausencia de conflictos de interés”. También aclara que los hallazgos compartidos por Science no deben ser considerados como conclusiones definitivas sobre las investigaciones realizadas por el GNA, pero que la reputación, los aportes científicos y la trayectoria de más de 40 años del grupo tampoco “sustituyen la revisión objetiva de las observaciones formuladas”. Para profundizar sobre el anuncio, EL COLOMBIANO habló con Garcés, quien detalló que la Vicerrectoría, junto con la Facultad de Medicina, a la cual pertenece el grupo, actualmente se encuentran “estructurando la ruta de trabajo para realizar todas las verificaciones necesarias, y la cual permitirá establecer el alcance de los cuestionamientos y determinar las actuaciones institucionales que correspondan”. A continuación presentamos el documento expedido por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia en el que se anuncia la evaluación de los cuestionamientos planteados por Science.

En cuanto a si la institución educativa cuenta con un plazo establecido internamente para realizar este proceso, la funcionaria indica que esto depende del caso. Ante esto, Garcés resalta que es “fundamental poder avanzar en el desarrollo e implementación de ese plan de acompañamiento con rigor y seriedad, de tal manera que no tengamos simplemente que correr porque nadie nos está imponiendo un tiempo, sino que podamos hacer las verificaciones correspondientes basadas en la evidencia”.

¿Cuáles son los cuestionamientos sobre el trabajo del GNA que la UdeA evaluará?

La investigación periodística titulada Magia o realismo señala que las inconsistencias se encuentran en los estudios realizados y publicados en los últimos años sobre las mutaciones protectoras contra la enfermedad de Alzheimer, Reelin-COLBOS y Christchurch, que es una de las líneas de investigación del GNA. Según los periodistas, estos artículos dejan en evidencia “un método cuestionable para identificar mutaciones protectoras” que “modificó los datos de los pacientes para obtener resultados llamativos en los portadores de la mutación Christchurch”. Además, denuncia que varios artículos científicos publicados tienen “imágenes sospechosas o copiadas”.

Por ejemplo, una de las inconsistencias que detalla esta investigación es la modificación de datos que habrían hecho los colaboradores del GNA en un estudio que buscaba comprobar la protección que podría ofrecer Christchurch contra el Alzheimer y en el evaluaron pacientes con una sola copia del APOE3, que es el gen que esta mutación afecta. Le puede interesar: Un estudio hecho en Sabaneta y Medellín descubrió las cinco claves para reducir el riesgo de demencia

Sobre esta investigación, Quiroz presentó hace dos años en un congreso en Europa que encontraron doce personas con la mutación paisa y una copia de Christchurch habían presentado síntomas entre cuatro y siete años más tarde. Sin embargo, un año antes, un científico realizó un estudio utilizando los mismos datos del GNA y cuando escuchó lo expuesto por la colombiana se percató de que habían sido modificados varios detalles, como las edades a las que comenzó la enfermedad, que es uno de los datos más relevantes en este tipo de investigaciones en las que se busca conocer cómo podría retrasarse la enfermedad.

Por ejemplo, al revisar las historias clínicas, los periodistas encontraron un caso en el que un paciente tenía registrado que, en una evaluación neuropsicológica a los 42 años, se había detectado un deterioro cognitivo leve y que, a los 52, ya le habían diagnosticado demencia. En los registros de Quiroz, esta misma persona aparece diagnosticada con la enfermedad a los 57 años, cinco años más tarde.

Por otra parte, analistas forenses de imágenes revisaron doce artículos sobre Christchurch y Reelin-COLBOS y encontraron duplicaciones o anomalías en imágenes que respaldaban las hipótesis experimentales. En otros siete artículos sobre temas afines, firmados por científicos del GNA, también se apreciaban indicios evidentes de reutilización o alteración de imágenes.

Tras la publicación de Science, EL COLOMBIANO contactó al grupo de investigación, que le compartió a este medio un comunicado en el que señala que las “observaciones están siendo revisadas rigurosamente y serán atendidas a través de los canales editoriales y científicos correspondientes”. De acuerdo con Garcés, esa revisión “corresponde específicamente a esas actuaciones que adelantan los investigadores para analizar las observaciones y atenderlas mediante los canales científicos y editoriales que corresponden”, mientras que la anunciada en el documento del 3 de septiembre es “de carácter institucional e independiente, ya que el propósito es verificar los asuntos planteados desde las responsabilidades propias de la universidad, con criterios técnicos y, sobre todo, con garantías de imparcialidad y debido proceso”.

Según el reciente comunicado, la Universidad de Antioquia, una vez finalizada la evaluación de estos cuestionamientos, informará sobre los resultados y tomará las medidas acordes a lo que arrojen las conclusiones y a lo que dicta la ley.

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