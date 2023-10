“Los agujeros negros de masa intermedia son difíciles de observar”, explica en un comunicado Manuel Arca Sedda del GSSI y autor principal del artículo de investigación publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. “Los límites de observación actuales no nos permiten decir nada sobre la población de agujeros negros de masa intermedia con masas entre 1.000 y 10.000 masas solares, y también representan un dolor de cabeza para los científicos en cuanto a los posibles mecanismos que conducen a su formación”.

Para superar esta desventaja, un equipo internacional liderado por Arca Sedda ha emprendido una innovadora serie de simulaciones numéricas de alta resolución de cúmulos estelares, conocidos como DRAGON-II base de datos del grupo. En este esfuerzo, los astrónomos descubrieron una vía potencial para la formación de agujeros negros de masa intermedia dentro de cúmulos estelares jóvenes, densamente poblados y masivos.

Estas innovadoras simulaciones tuvieron que calcular una secuencia de interacciones complejas entre estrellas simples y binarias normales, que provocaron colisiones y formaron estrellas cada vez más masivas que eventualmente evolucionaron hacia IMBH. En esa etapa, esos agujeros negros pueden continuar incorporando estrellas masivas y agujeros negros adicionales, lo que conducirá a un crecimiento hasta varios cientos de masas solares. Resulta que ningún camino conduce a un agujero negro de masa intermedia. En cambio, los astrónomos encuentran una gama compleja de interacciones y eventos de fusión.

Hasta un millón de estrellas poblaban los cúmulos estelares simulados, que exhiben una fracción de estrellas binarias que oscila entre el 10% y el 30%. “Los cúmulos simulados reflejan fielmente sus homólogos del mundo real observados en la Vía Láctea, las Nubes de Magallanes y varias galaxias dentro de nuestro universo local”, señala Kamlah.

Al rastrear el destino posterior de un agujero negro de masa intermedia en estas simulaciones, los astrónomos identificaron un período turbulento marcado por vigorosas interacciones con otras estrellas y agujeros negros estelares, que pueden conducir a su rápida expulsión de su grupo parental, generalmente en unos pocos cientos de millones de años.