Este año hemos podido vislumbrar cómo la Inteligencia Artificial (IA) definirá el futuro, y ahora que 2023 toca a su fin, pienso más que nunca en el mundo que van a heredar los los jóvenes de hoy. En mi carta del año pasado , escribí que la perspectiva de ser abuelo me hacía reflexionar acerca del mundo en el cual iba a nacer mi nieta. Ahora pienso más en el mundo que va a heredar y en cómo será dentro de unas décadas, cuando su generación esté al mando.

“Para mí, este será siempre el año en que fui abuelo. Será un año en que pasé un tiempo valiosísimo con mis seres queridos, ya fuera en la cancha de pickleball o jugando a Catan. Y 2023 marcó también la primera vez que usé la inteligencia artificial para trabajar y para otros fines serios, no solo para perder el tiempo y crear parodias de letras de canciones para mis amigos.

Igual que todos los años, Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, y fundador de Breakthrough Energy, publicó una carta en su blog The Gates Notes , en la cual, con un tono intimista, le da motivos al mundo entero para mirar hacia el futuro con optimismo, y explica porqué para él, el 2024 desde ya es una oportunidad para mejorar la relación que tiene la humanidad con sus múltiples entornos.

Me motiva trabajar para asegurarme de que esa tecnología ayude a reducir (en vez de multiplicar) las terribles desigualdades que vemos en todo el mundo. Siempre he creído firmemente en el poder de la innovación para que todos los niños y niñas dispongan de las mismas oportunidades de sobrevivir y prosperar. Y la IA no es una excepción.

Los primeros años de una nueva era suelen estar marcados por numerosos cambios. Si tiene la edad suficiente, piense en los inicios de Internet. Al principio, probablemente no conocía a muchas personas que lo usaran, pero con el tiempo se fue popularizando hasta que, un día, nos dimos cuenta de que la mayoría de la gente tenía ya direcciones de correo electrónico, compraba cosas en línea y usaba buscadores para responder a sus preguntas.

Pues hoy nos encontramos justo al inicio de una transición similar. Es un momento emocionante y confuso, y si aún no sabe cómo sacar el máximo partido a la IA, sepa que no está solo. Yo creía que este año iba a usar herramientas de IA para las revisiones estratégicas de la Fundación (que requieren leer cientos de páginas de informes que una IA podría resumir con gran precisión); pero las costumbres son testarudas y, al final, acabé preparándolas como siempre.

Por supuesto, la IA no es ni mucho menos el único elemento definitorio de 2023. Millones de personas siguen experimentando un dolor insoportable como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania, y por las secuelas de la guerra de Etiopía. Se me parte el corazón ante el sufrimiento incesante de israelíes y palestinos, lo mismo que de los habitantes de Sudán. Al mismo tiempo, cada vez son más las personas afectadas por los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes, a causa del cambio climático. Y familias de todo el mundo siguen sufriendo las crueles consecuencias del aumento de la inflación y de la desaceleración económica.