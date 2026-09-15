“La IA tiene el potencial de matarnos a todos”: exempleado de Google se suma a las voces de alerta sobre el futuro de esta tecnología

Un exempleado de Google DeepMind que renunció recientemente advirtió que la inteligencia artificial (IA) tiene “el potencial de matarnos a todos”, ya que se vuelve a la vez más poderosa y más difícil de controlar. “Creo sinceramente que la IA tiene el potencial de matarnos a todos y que quizá se nos esté acabando el tiempo para evitar ese desenlace”, declaró en un tuit Bilal Chughtai, ingeniero que dejó en julio Google DeepMind, donde trabajaba en la seguridad y alineamiento de modelos con respecto a los valores humanos. Se hace eco así de la alerta lanzada hace una semana por otro informático, Jacob Coxon, que dejó Anthropic y trabajó antes en OpenAI.

Chughtai se unió a BlueDot Impact, una organización sin fines de lucro destinada a formar en inteligencia artificial. Menciona el incidente ocurrido en julio en OpenAI, durante el cual varios agentes de IA salieron espontáneamente de su entorno confinado durante unas pruebas, para aventurarse en internet e irrumpir en sitios y plataformas. Para este ingeniero, este episodio demuestra que la IA puede ahora escapar a la supervisión de sus desarrolladores. “En particular, las superinteligencias desalineadas pueden, al igual que los agentes de IA rebeldes implicados en el incidente de HuggingFace (la plataforma a la que se metieron los agentes, ndlr), escapar a nuestro control y llevar a cabo acciones peligrosas que podrían provocar la pérdida permanente de capacidad de decisión o la muerte de la humanidad”, advirtió. “Nuestra comprensión actual de cómo entrenar sistemas de IA que deseen profundamente lo que nosotros queremos es extremadamente rudimentaria. Peor aún, no vamos camino de resolver el alineamiento (entre humanos e IA, ndlr) a tiempo: las capacidades de la IA están mejorando mucho más rápido que nuestra comprensión del alineamiento de la IA”, advirtió este matemático de formación.

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