Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Anthropic advierte sobre los “riesgos existenciales para la humanidad” de su IA

La compañía tecnológica planea salir a la Bolsa a finales del 2026. En el folleto para la Oferta Pública de Venta (OPV) señaló una serie de “riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad”.

  • Todavía no hay una fecha exacta para la salida de Anthropic, creador de Claude, a la Bolsa. FOTO: AFP.
    Todavía no hay una fecha exacta para la salida de Anthropic, creador de Claude, a la Bolsa. FOTO: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

La compañía tecnológica detrás del chatbot Claude está próxima a salir a la Bolsa, proceso en el que una empresa privada ofrece una parte o la totalidad de sus acciones al público general o a inversores institucionales para que empiecen a cotizar en el mercado bursátil.

La adopción por parte de la empresa de este mecanismo, que también se le conoce como Oferta Pública de Venta (OPV), podría marcar un hito ya que tiene la posibilidad de romper el récord de ser la mayor salida en la historia con más de dos millones de dólares.

Lea: OpenAI cancela el lanzamiento de GPT-6.1 Astra por problemas de seguridad: “Mostró mayores niveles de engaño”

Además de las enormes cifras que implicaría esta movida financiera, lo que ha llamado la atención es el folleto informativo que ha presentado Anthropic en este contexto.

En el documento que tiene como fin proporcionar a potenciales inversores la información económica, financiera y jurídica para tomar una decisión, la tecnológica advierte sobre sus “riesgos existenciales para la humanidad”.

Casi un tercio del folleto se dedica a describir los factores de riesgo de los productos y el quehacer de la empresa, según detalla el medio de comunicación Financial Times. Entre esos se encuentran los comportamientos que sus modelos ya han demostrado que podrían llegar a presentar, como “ocultar o manipular información” o conductas “similares al chantaje”.

Los llamados “riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad” han causado sorpresa ya que expertos señalan como paradójico el hecho de que una compañía espere recibir beneficios de una tecnología que plantea esas banderas rojas.

“Es sorprendente que las empresas de IA hayan tardado tanto en comprender un principio que muchos otros sectores llevan décadas aplicando: no se lanza un producto al mercado hasta que sea seguro”, le dijo Michael Rovatsos, profesor de la Universidad de Edimburgo, a la agencia SMC.

Lo que aparece en el folleto de la OPV va en la misma línea de las declaraciones que hizo hace una semana Darío Amodei, CEO de Anthropic, en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde aseguró que la IA podría amenazar la humanidad.

El directivo señaló que este “es el problema de seguridad global más importante al que se enfrenta el mundo hoy en día” y anteriormente ha propuesto a sus grandes competidores, como Sam Altman y Elon Musk, ponerle un alto al desarrollo de modelos de inteligencia artificial hasta contar con medidas que la regulen.

En cuanto a la salida a la Bolsa, todavía no hay una fecha exacta. De acuerdo con Reuters, lo más probable es que sea después de las elecciones de medio término de Estados Unidos, que están programadas para el 3 de noviembre.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Con su entrada al mercado, Anthropic se posicionaría como uno de los gigantes tecnológicos de los últimos años y le ganaría la carrera financiera a OpenAI, que tuvo que retrasar su salida hasta 2027.

Esta operación atraería a diferentes inversores interesados en tener un papel en la carrera por la inteligencia artificial, que ha sido financiada por firmas de capital de riesgo, fondos soberanos y grandes empresas.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo saldrá Anthropic a la Bolsa?
Anthropic todavía no ha definido una fecha exacta para su salida a la Bolsa. Según Reuters, lo más probable es que el proceso ocurra después de las elecciones de medio término de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.
¿Qué riesgos de la inteligencia artificial reconoce Anthropic en su folleto para inversores?
Anthropic advierte sobre posibles riesgos catastróficos o existenciales relacionados con sus modelos de inteligencia artificial, entre ellos comportamientos como ocultar o manipular información y conductas similares al chantaje.
¿Qué significa que Anthropic salga a la Bolsa y qué impacto tendría frente a OpenAI?
La salida a la Bolsa permitiría que las acciones de Anthropic comiencen a cotizar públicamente y facilitaría la entrada de nuevos inversores. De acuerdo con la información de la noticia, la compañía podría adelantarse financieramente a OpenAI, que habría retrasado su salida hasta 2027.

Temas recomendados

Tecnología
Inteligencia artificial
seguridad
Anthropic
Claude
Chatbot
Dario Amodei
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form