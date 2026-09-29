Anthropic advierte sobre los “riesgos existenciales para la humanidad” de su IA

La compañía tecnológica detrás del chatbot Claude está próxima a salir a la Bolsa, proceso en el que una empresa privada ofrece una parte o la totalidad de sus acciones al público general o a inversores institucionales para que empiecen a cotizar en el mercado bursátil.

La adopción por parte de la empresa de este mecanismo, que también se le conoce como Oferta Pública de Venta (OPV), podría marcar un hito ya que tiene la posibilidad de romper el récord de ser la mayor salida en la historia con más de dos millones de dólares.

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Además de las enormes cifras que implicaría esta movida financiera, lo que ha llamado la atención es el folleto informativo que ha presentado Anthropic en este contexto.

En el documento que tiene como fin proporcionar a potenciales inversores la información económica, financiera y jurídica para tomar una decisión, la tecnológica advierte sobre sus “riesgos existenciales para la humanidad”.

Casi un tercio del folleto se dedica a describir los factores de riesgo de los productos y el quehacer de la empresa, según detalla el medio de comunicación Financial Times. Entre esos se encuentran los comportamientos que sus modelos ya han demostrado que podrían llegar a presentar, como “ocultar o manipular información” o conductas “similares al chantaje”.