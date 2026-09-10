Anthropic confirmó que frenó complots de científicos que usaban la IA para crear armas biológicas

El informe fue publicado en sus redes oficiales. Anthropic explicó que era el informe de inteligencia sobre amenazas más detallado hasta la fecha.
Entre otras cosas, declararon haber frustrado este año varios complots potenciales de científicos que utilizaron sus avanzados modelos de inteligencia artificial para llevar a cabo investigaciones que podrían haber contribuido al desarrollo de armas biológicas.
En general, el informe aborda “cómo se intentó utilizar indebidamente Claude —para ciberataques, operaciones de influencia, vigilancia, biología y fabricación de armas— y cómo detectamos y detuvimos dichas acciones”, explicaron.
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El informe describió el uso indebido de sus modelos de IA, pero como no pudo determinar si era una investigación biológica válida, es decir, si tenía un propósito legítimo, o si, por el contrario, su objetivo era malicioso, por ello optaron por ser cautelosos “dado que las consecuencias de no detectar actividades maliciosas podrían ser graves”, manifestaron.
Pero esto deja claro que la IA sabe lo que hace cada usuario y cómo la usa, o por lo menos las empresas que la manejan, tanto así que el mismo Jacob Klein, jefe de inteligencia de amenazas de Anthropic, dijo en una entrevista (que NYT no precisa si fue propia) que esto: “No se trata de un caso de cómic en el que alguien diga: ‘Quiero crear un arma biológica para matar a todo el mundo’, es en realidad una situación increíblemente compleja”.