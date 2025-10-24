Netux: El invento universitario que baja el tiempo de llegada de una ambulancia de 25 a 12 minutos

Lo que comenzó como un proyecto de investigación universitaria se convirtió en Netux, una empresa con casi dos décadas de trayectoria, que desarrolla soluciones de salud tecnológicas e innovadoras. Para la décima entrega de ¿Qué me funcionó?, miniserie de video pódcast de EL COLOMBIANO en colaboración con Ruta N, conversamos con Sergio Marín, investigador y cofundador de Netux.
¿Por qué se llama Netux?
“Net es de redes inalámbricas, porque me llamaba la atención y yo trabajaba con un sistema operativo que se llamaba Linux. Netux era la composición de ‘redes de Linux’ y lo que hacemos tiene un núcleo en su operación de Linux que transmiten a la red.
¿Me estás contando que eso fue en el 2006?
“Sí. Siempre he sido muy curioso con la tecnología y aprendí a programar a los 12 años con un libro que encontré en la biblioteca del colegio y los que traía uno de mis hermanos de la universidad cuando estudiaba Ingeniería de Sistemas en Eafit”.
Si quiere conocer más sobre cómo logró Sergió escalar la tecnología IoT en Colombia vea la entrevista completa acá