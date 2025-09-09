El camino de Auco hacia la innovación tecnológica

¿Cuál es la clave para triunfar cuando se crea una empresa? Esta pregunta es el vehículo que agrupa la nueva miniserie de pódcast ¿Qué me funcionó?, realizada por EL COLOMBIANO en colaboración con Ruta N. 20 emprendedores —en igual número de episodios—, intentarán develar la respuesta, a través de una conversación fresca y cercana con Luz María Sierra, directora del periódico.
Santiago Montoya, cofundador de Auco, plataforma colombiana que gestiona y simplifica los procesos documentales electrónicos y que ahora trabaja con más de 400 empresas en cerca de 12 países, es el primer invitado de la miniserie que se estrena hoy (escanee el QR en la parte inferior para ver el capítulo).