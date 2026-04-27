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Más crecimiento, más vías: las obras que vienen para el Oriente cercano

Un mapeo de la infraestructura vial que comenzará a construirse este año para aliviar la congestión y expandir el desarrollo en el Oriente antioqueño.

  • Vía actual Alto de Palmas. FOTO: El Colombiano.
    Vía actual Alto de Palmas. FOTO: El Colombiano.
hace 56 minutos
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En los últimos años, el Oriente cercano se ha consolidado como polo de crecimiento inmobiliario. El aumento de la población, que se incrementó cerca de un 21 % en las últimas dos décadas, la expansión urbana y el dinamismo empresarial han intensificado la presión sobre su red vial que, en muchos casos, no ha evolucionado al mismo ritmo del territorio.

De acuerdo con La Lonja, gremio inmobiliario, la subregión del Oriente concentró el 17,4% de los inmuebles comercializados en Antioquia en 2025, y solo en el primer trimestre de este año se comercializaron 955 viviendas nuevas y lotes urbanizados. Uno de los factores que ha marcado este crecimiento, es la evolución del Aeropuerto Internacional José María Córdova y su influencia en la dinámica económica regional.

Le puede interesar: La expansión que no se detiene: así crece la construcción en el Oriente antioqueño.

En este contexto, nuevas obras de infraestructura buscan responder a los retos actuales de movilidad y proyectar el desarrollo sostenible de la región.

Este año, la Gobernación de Antioquia anunció la inversión de 373 mil millones de pesos en algunas de esas obras estratégicas en puntos clave del altiplano (ver infográfico abajo).

Uno de los más esperados es el intercambio vial de Las Palmas, con el que se busca eliminar el cuello de botella en esta zona que conecta a Medellín y Envigado con el Oriente cercano. La vía Aeropuerto – Belén (Sika) optimizará la conexión entre el aeropuerto y la autopista Medellín – Bogotá, al disminuir la duración del trayecto en cerca de 20 minutos. Por su parte, la vía Llanogrande - Canadá complementa el corredor El Santuario - El Carmen de Viboral - Medellín con una doble calzada que mejorará la conexión de los municipios de La Ceja, La Unión y Sonsón con el aeropuerto y el Valle de Aburrá. Finalmente, el puente Avenida de los Estudiantes busca mejorar la movilidad urbana en Rionegro.

InfogrÃ¡fico
Más crecimiento, más vías: las obras que vienen para el Oriente cercano

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