Cinco errores financieros al comprar vivienda y cómo evitarlos

Comprar vivienda no comienza en una sala de ventas ni frente a una vitrina inmobiliaria. Empieza mucho antes, cuando el comprador revisa cuánto tiene ahorrado, cuánto debe, cómo está su historial crediticio y, sobre todo, qué cuota puede asumir sin poner en riesgo su estabilidad financiera. Ese orden es clave porque una vivienda puede convertirse en una obligación de 20 o 30 años. “Comprar vivienda no empieza con un proyecto inmobiliario; sino con una buena planeación financiera”, explica Flor Diez, asesora financiera y especialista en financiación hipotecaria. Por eso es importante evitar caer en los siguientes errores.

1. Buscar primero y hacer cuentas después

Uno de los tropiezos más frecuentes es comenzar visitando proyectos, elegir el inmueble que le gusta y solo después preguntarse si realmente alcanza el presupuesto. Flor advierte que esto suele estar acompañado de otros errores: desconocer la capacidad de pago, no contar con ahorro suficiente para los gastos adicionales o asumir que el banco prestará todo el dinero necesario. La recomendación es invertir el orden: primero hacer las cuentas, conocer cuánto le puede prestar la entidad bancaria y establecer un presupuesto realista. Así, la búsqueda se concentra en viviendas que realmente están al alcance.

2. Llegar endeudado al crédito

Solicitar un crédito hipotecario mientras se adquieren nuevas obligaciones de consumo puede reducir la capacidad de endeudamiento y dificultar la aprobación. Mónica Liliana Rodríguez, broker multibanca de ProHouse, identifica como errores frecuentes “endeudarse en el sector financiero antes de solicitar el crédito hipotecario, descuidar el historial crediticio y no planificar el ahorro”. Por eso, antes de iniciar el proceso conviene revisar tarjetas de crédito, créditos rotativos y otras obligaciones. También es importante mantener los pagos al día y evitar asumir nuevas deudas durante el estudio del crédito.

3. Pensar que la cuota inicial se lleva todos los ahorros

Tener una cuota inicial más alta puede disminuir el monto que se necesita financiar, pero quedarse sin liquidez tampoco es una buena estrategia. La compra trae otros gastos: escrituración, registro, avalúo, estudio de títulos, mudanza, adecuaciones y posibles imprevistos. “No es recomendable destinar todos los ahorros a la cuota inicial”, señala Mónica. Y en esto coincide Flor, al agregar que después vienen los primeros pagos del crédito, entre otros gastos. Como explica, quedarse sin respaldo puede hacer que cualquier emergencia se convierta en un problema financiero.

4. Aceptar la primera oferta

Que un banco apruebe el crédito no significa que esa sea la mejor alternativa, pues aspectos como la tasa, el plazo, los seguros, el porcentaje de financiación y las condiciones generales pueden cambiar de una entidad a otra. “Uno de los errores más frecuentes es aceptar la primera oferta sin comparar”, dice Flor. También advierte que algunas personas firman sin entender cuánto terminarán pagando al final del crédito. Mónica recomienda comparar diferentes opciones y no limitarse a una sola entidad. Además, tener un buen historial, ingresos estables y un nivel de endeudamiento controlado puede ayudar a conseguir mejores condiciones. Le puede interesar: Vivienda usada y flipping: ¿dónde está la oportunidad?

5. Olvidar la planeación financiera postcrédito

Otro error es pensar que, una vez desembolsado el crédito, la planeación financiera queda atrás. Durante los primeros años todavía existen oportunidades para reducir el costo de la deuda. La recomendación es revisar si las condiciones del mercado permiten una compra de cartera, hacer abonos al capital y evaluar opciones para mejorar las condiciones del crédito. Comprar vivienda no debería ser una carrera por conseguir las llaves primero, se trata de asumir una obligación que debe caber en la vida financiera del comprador, pues como resume Flor: “Más importante que comprar rápido es comprar bien”.