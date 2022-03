Claudia carrasquilla

Candidata al Senado

La exfiscal es una de las militantes que espera que el partido dé línea de a qué candidato apoyar a la presidencia, pues asegura que “frente a la dificultad que hay de hacerle oposición a Petro no encuentro otro candidato que Germán Vargas Lleras”. Los integrantes de la colectividad no han recibido lineamientos y Carrasquilla aclara que Vargas Lleras no ha confirmado que tenga una aspiración para este año.