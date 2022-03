Mientras el ramillete de contendores se concentraba en hablar de generalidades como la lucha contra la corrupción –la gran preocupación que todos quieren atacar, pero no dicen cómo–, Francia Márquez, que como ningún otro aspirante hablaba con propiedad de esos temas, denunció el abandono de las comunidades afro, indígenas y campesinas. Esto la llevó aterrizar propuestas de modelos productivos en el agro, proyección educativa y de infraestructura. Márquez señaló con conocimiento las desigualdades del país. Todo lo resumió en una frase que se convirtió en su caballo de campaña: “El pueblo no se rinde, carajo”.

Sobre la pieza, en la que muchos vieron supuestas alianzas con las maquinarias electorales, ella dijo: “Esa foto fue en el Cauca, mi territorio. Hubo una reunión con distintos sectores políticos y fui invitada a ese espacio con 2.000 jóvenes. En esos escenarios es difícil decirle que no a las fotos en una tarima. Me tomaron foto con todos y ahora dicen que me vendí al uribismo, eso no es así, no tengo alianza con Cambio Radical”. Agregó que se trataba de un retrato del Cauca, de las caras que representan a una población muy diversa.

En una entrevista de respuestas rápidas hecha por EL COLOMBIANO, en la que se les mostraba a los candidatos fotografías de sus contendores, Francia se tomó con humor y sororidad el ejercicio. Dijo de Fajardo que “le dicen el dormilón”; a Petro lo llamó “valiente”; del presidente Iván Duque destacó “su cara de joven”; y sobre Íngrid Betancourt, Mábel Lara y Caterine Ibargüen solo tuvo palabras de admiración y solidaridad.

No solo se trató de que Francia viniera de los territorios afros del Cauca o de que defendiera el medio ambiente, se trató de que por primera vez un candidato mostró cómo era la Colombia que vive en las regiones. Nadie podía señalarle alianzas polémicas, beneficios burocráticos o políticos, su trabajo de base la llevó a ganar un puesto en Pacto Histórico. Pero en esa colectividad tampoco se le trató muy bien. Gustavo Petro prefirió en buenos puestos de su lista a los ungidos del alcalde Daniel Quintero que a los representantes del ideario de Márquez.

Todo parece indicar que Gustavo Petro, después de buscar aliados en el Partido Liberal y en otras maquinarias, se decidirá por tener como fórmula a la Vicepresidencia a Francia Márquez, un cargo que le llegaría por merecimiento. Ninguno otro político había tenido tal crecimiento. Entre las sorpresas de las elecciones (Carlos Amaya y David Barguil), ninguna se le compara a esta mujer se por su territorio ya se enfrentó a las maquinarias (mineras y electorales) y a los grupos ilegales. Todo indica que Francia no se rinde, carajo.