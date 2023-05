Contra viento y marea pasó uno de los proyectos más controvertidos del gobierno del presidente Petro. A la reforma a la salud, que muchos creyeron que le aplicarían los santos óleos cuando era ministra Carolina Corcho, se le dio tratamiento de choque con la llegada del nuevo titular de esta cartera y no solo revivió, sino que pasó el primero de los cuatro debates en el Congreso.

A pesar de la fuerte oposición de muchos sectores, entre ellos las Empresas Promotoras de Salud (EPS), que advierten sobre su posible desaparición en dos años, y de las críticas al gran poder que tendrá la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres), el proyecto pasó su primera prueba de fuego en la comisión Séptima de la Cámara de Representantes y de ahí a la plenaria de dicha corporación para hacer posteriormente su trámite en el Senado. El cómo lo hizo lo comentamos ampliamente en estas mismas páginas, pero hoy vale la pena recordar que la iniciativa fue aprobada por amplia mayoría y entró en la recta final en este periodo legislativo que termina el próximo 20 de junio, en el que hacen fila otros dos proyectos que también están levantando ampolla: las reformas laboral y pensional.

Su trámite da una idea del manejo del gobierno en el Congreso teniendo en cuenta que, pese a que varios parlamentarios dijeron que no estaban dispuestos a aprobar la propuesta, la terminaron respaldando. ¿Será que los congresistas se convencieron de los beneficios del proyecto que según Petro busca mejorar el sector de la salud? ¿o tal vez se hicieron cambios drásticos que mejoraron la iniciativa? Ya llegará el momento de despejar esas dudas. Por lo pronto, sea cual sea la respuesta, al gobierno le funcionó la fórmula.

Hay que reconocer que el cambio de ministro fue acertado. Corcho se había convertido en una piedra en el zapato por sus posiciones intransigentes, mientras que el nuevo titular de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se ha mostrado más conciliador, sin que haya cedido en los puntos fundamentales del proyecto original.

El camino que le queda a la iniciativa todavía no está despejado porque en los tres debates restantes le pueden hacer modificaciones. Asociaciones como Pacientes Colombia anunció que la demandará ante la Corte Constitucional por el impacto negativo que tendrá para el sector salud, porque no resuelve los problemas que afronta el sistema, y por vicios de trámite ya que considera que se debió tramitar como ley estatutaria y no como ordinaria.

Lo cierto es que, aprobada en primer debate, ahora le toca el turno a la reforma laboral, que también entra a discusión en la comisión Séptima de la Cámara. La ponencia ya se radicó y contiene algunos ajustes frente al texto original, como el hecho de que el pago del recargo nocturno comenzaría a partir de las 7 de la noche y no a las 6, y que el aumento en el pago de los dominicales del 75% al 100% se haría de manera gradual a partir del 2024 hasta el 2026.

Este proyecto también ha generado serios cuestionamientos entre las empresas y los analistas que prevén menor contratación de trabajadores como consecuencia del incremento en los costos de la nómina y en las mayores indemnizaciones por despido sin justa causa. No obstante, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, insiste en que las propuestas buscan mayor estabilidad laboral, recuperar lo que los trabajadores perdieron en los últimos años, actualizar el Código Sustantivo de Trabajo, que tiene más de 70 años, y lograr un equilibrio entre empleados y empresas.

Vamos a ver qué cambios le introducen en el Congreso y si se moderan algunos de los temas que más le preocupan a las pequeñas y medianas empresas y a sectores como el turismo, comercio, bares y restaurantes que son los que tendrían que pagar más por recargos nocturnos, dominicales y festivos.

En cuanto a la reforma pensional, se ha venido avanzando en su discusión en la comisión Séptima del Senado y su ponencia se presentaría en los próximos días. Este proyecto tiene más consenso porque los diversos sectores políticos y académicos son conscientes de que el país debe hacer ajustes para equilibrar los dos sistemas pensionales, el público y el privado, y disminuir los altos subsidios que se reconocen en Colpensiones.

Sin embargo, hay mucha división sobre el punto principal de la propuesta del gobierno: el número de salarios mínimos a partir del cual todos los trabajadores quedarían afiliados al régimen de prima media que administra Colpensiones. Mientras el gobierno se mantiene en que sea a partir de tres mínimos, otros sectores de opinión dicen que debería ser uno o máximo dos salarios mínimos. Los que ganen más de ese tope quedarían también afiliados a los fondos privados a partir de dicho excedente.

En definitiva, las tres reformas sociales del presidente Gustavo Petro, que se convirtieron para él en un punto de honor, están en la recta final de un camino tortuoso, esperando la luz verde del Congreso.