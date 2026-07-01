La política española bajo sospecha

La política española atraviesa uno de esos momentos en los que la credibilidad de las instituciones se pone a prueba. Los recientes escándalos de corrupción que han salpicado a dirigentes y antiguos altos cargos vinculados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sumados a las investigaciones judiciales y a las tensiones que sacuden al Gobierno de Pedro Sánchez, han reabierto una herida que la democracia española conoce demasiado bien: la desconfianza ciudadana frente al ejercicio del poder.

El panorama es realmente preocupante. Los ciudadanos observan estupefactos escándalos que incluyen casos con condenas ya dictadas, investigaciones judiciales en curso y controversias políticas aún no resueltas.

El más grave de todos es el denominado caso Koldo, protagonizado por el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, quien fuera uno de los colaboradores más cercanos del presidente durante años. Implicado en una trama de presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia, hace unos días fue condenado a 24 años de prisión, y su exasesor, Koldo García, a 19 años, por delitos relacionados con corrupción, tráfico de influencias y organización criminal.

Luego está el caso de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, inmersa en una investigación judicial que incluye tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Y el de David Sánchez, hermano del presidente, investigado por posibles irregularidades relacionadas con contratación pública y favoritismo político.

Pero el escándalo más reciente y políticamente más explosivo afecta al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se le abrió una investigación relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Los jueces investigan posibles delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental vinculados a la concesión de ayudas públicas por 53 millones de euros.

La corrupción no es un fenómeno exclusivo de una ideología, de un partido o de una época. La historia democrática de España demuestra que las irregularidades han alcanzado a formaciones de distinto signo político. Sin embargo, cada nuevo caso provoca una sensación más profunda de desgaste institucional porque alimenta la percepción de que las promesas de regeneración terminan chocando con las mismas prácticas que durante décadas han debilitado la confianza pública.

El Gobierno insiste en que ha actuado con contundencia frente a las conductas irregulares detectadas y rechaza que exista una corrupción estructural. La oposición, por su parte, sostiene que los casos conocidos son la evidencia de un problema más profundo y reclama responsabilidades políticas de mayor alcance. Mientras tanto, los socios parlamentarios del Ejecutivo exigen respuestas más convincentes y medidas concretas que permitan recuperar la credibilidad perdida.

Pero la cuestión central no radica únicamente en el intercambio de reproches. La ciudadanía observa con creciente escepticismo cómo el debate público parece concentrarse más en la batalla narrativa que en las soluciones efectivas. La política contemporánea corre el riesgo de convertirse en un escenario donde las palabras adquieren más relevancia que los hechos, donde las declaraciones buscan ganar la discusión inmediata mientras la sociedad espera decisiones capaces de fortalecer los mecanismos de control y transparencia.

La democracia necesita explicaciones, pero sobre todo requiere resultados. Cuando aparecen indicios de corrupción, los ciudadanos esperan investigaciones rigurosas, sanciones ejemplares y reformas que impidan la repetición de los abusos. Ninguna comparecencia parlamentaria, por brillante que sea desde el punto de vista retórico, puede sustituir la necesidad de demostrar con hechos que las instituciones funcionan y que quienes incumplen la ley enfrentan consecuencias reales.

Existe además un riesgo adicional. La acumulación de escándalos no solo perjudica a los dirigentes involucrados; también erosiona la legitimidad del sistema democrático. Cuando los ciudadanos perciben que la corrupción se convierte en un fenómeno recurrente, surge la tentación del desencanto, la apatía o el apoyo a discursos que cuestionan las propias reglas de la democracia representativa. Ese es quizá el daño más profundo y duradero.

La transparencia debe dejar de ser una consigna para convertirse en una práctica permanente. Los controles sobre la contratación pública, la financiación de los partidos, los conflictos de interés y el ejercicio de los cargos públicos requieren una vigilancia constante. La ejemplaridad, tantas veces invocada en los discursos, solo adquiere valor cuando se traduce en comportamientos verificables.

La política democrática se sostiene sobre un principio elemental: la confianza. Los ciudadanos delegan poder en sus representantes bajo la expectativa de que actuarán en beneficio del interés general. Cuando esa expectativa se rompe, no basta con pedir paciencia ni con señalar las faltas ajenas. La reconstrucción de la confianza exige asumir responsabilidades, corregir errores y demostrar que el sistema es capaz de depurarse a sí mismo.

La pregunta clave es si las instituciones serán capaces de demostrar que los hechos pesan más que las palabras. .