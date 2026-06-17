El Niño llega en mal momento

El calor extremo que por estos días se siente en varias regiones del país, con temperaturas que agobian a millones de habitantes, es el primer síntoma de la llegada de El Niño, el fenómeno climatológico que tiene a los expertos haciendo pronósticos sobre qué tan intensos serán sus impactos sociales, económicos y de salud.

Aunque se esperaba para finales de este año lo cierto es que se anticipó su llegada. Es como una visita inesperada e indeseada que llega cuando la casa está desordenada y no hay cómo atenderla. Así nos va a pasar con este fenómeno climático por los problemas que, como en una tormenta perfecta se acumularon, muchos de ellos propiciados por el gobierno.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, lanzó un mensaje de alerta y dijo que las condiciones de El Niño ya se encuentran presentes y que hay probabilidades superiores al 95% de que se fortalezca en el segundo semestre de este año y se extienda hasta marzo del 2027.

Pero lo más preocupante no es que haya llegado, sino sus efectos. Se trata, ni más ni menos, de un Súper Niño, por los impactos severos en aumento de las temperaturas, en los recursos hídricos, en la ganadería y la agricultura. Según el Ideam hay una probabilidad del 63%, que se supere el umbral de 2°C de temperatura superficial del mar, alcanzando la categoría de intensidad “muy fuerte”, ubicándolo entre los eventos de mayor magnitud observados desde 1950.

Lo que se avecina son calores extremos en algunas regiones, disminución de lluvias, incendios forestales, estrés hídrico y posible racionamiento de energía y agua. En algunos barrios de Bucaramanga están racionando desde ya el agua y los habitantes tienen que hacer fila para surtirse con baldes.

Hay que recordar que el 60% de la energía que usamos los colombianos proviene de las hidroeléctricas y si el agua de los embalses se agota es de esperarse que haya un racionamiento, más si se tiene en cuenta que hay dudas sobre la capacidad de las térmicas para actuar de respaldo y cuando todavía nos falta mucho trecho para tener energías renovables no convencionales robustas, como la eólica y la solar.

Hidroituango, por ejemplo, que genera cerca del 15% de la energía del país, tiene permiso para embalsar más agua. Pero, la ANLA dijo que si y solo sí podrá hacerlo cuando limpie la capa vegetal de la parte superior del vaso para evitar que se afecte la composición del agua. Una tarea que ya está haciendo EPM pero toma hasta septiembre. ¿Podrá empezarse a llenar del todo el vaso a tiempo para mitigar los efectos del ‘súper’ Niño? ¿O ya será tarde?

Los cálculos de algunos técnicos señalan que hay un régimen de lluvias en la zona que puede ayudar a que la solución esté a tiempo. Sin embargo, el gobernador Andrés Julián Rendón dio a entender hace varias semanas en un foro de la Andi que si no se aprovechan las precipitaciones de estos días para llenarlo y tener reserva durante la sequía podría ser tarde para evitar el apagón.

A esta situación se suman más hechos preocupantes como la menor disponibilidad de gas local por las políticas del gobierno de no permitir nueva exploración, lo cual ha llevado al país a aumentar sus importaciones hasta niveles récord del 32%. El gas importado cuesta más del doble del gas nacional por lo que pronto veremos el impacto negativo en las facturas de energía. A esto se suma que la planta regasificadora de Cartagena, que surte de gas importado, entrará en mantenimiento en agosto.

La situación es particularmente crítica en la costa Caribe Ahora el gobierno, que intervino a la empresa Air-e para “rescatarla”, anuncia que la va a liquidar, dejando en vilo a los 1,3 millones de usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El presidente Petro dijo que su intención es pasar sus activos a una empresa pública caribeña, pero no anunció cómo van a pagar las deudas de la empresa que pasaron de 500.000 millones de pesos, antes de la intervención, a 2,5 billones después de que el gobierno asumiera su control. La noticia fue rechazada por los gremios del sector que consideran que una liquidación agravará aún más el problema del servicio de energía en esta región del país.

El gobierno se ha quedado rezagado frente a las medidas que debería haber adoptado desde hace meses. Los expertos advierten que Colombia no está preparada para enfrentar El Niño y menos un Superniño. Parece que el presidente Petro, por estar atento a buscar votos para Cepeda, no se ha dado cuenta de que podría dejar el país a oscuras y sin agua al próximo gobierno.