Andrés Julián y Fico, la unión hace la fuerza

Con el cierre de 2025, también se alcanza un hito clave en el calendario político regional: hoy se cumple la mitad del periodo de gobierno de los mandatarios locales elegidos para el cuatrienio 2024-2027. Por tanto, el momento resulta propicio para hacer un balance de los principales logros y desafíos que enfrentan, en particular, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Lo primero que vale la pena destacar es la imagen favorable que mantienen ambos. Según la encuesta Invamer Poll de junio —la última medición pública realizada bajo una metodología que se ha mantenido constante durante más de dos décadas, y que no ha podido replicarse tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Encuestas—, tanto el gobernador de Antioquia (con un 66% de favorabilidad) como el alcalde de Medellín (con un 79%) registraban las calificaciones más altas entre los mandatarios locales evaluados en distintas regiones del país: al menos desde la percepción ciudadana, ambos dirigentes “aprueban el examen” a mitad de sus periodos.

Este respaldo es aún más significativo en el caso de Federico Gutiérrez, quien logró revertir la tendencia negativa que marcó la administración anterior. Daniel Quintero, su antecesor, fue el alcalde con peor imagen registrada por Invamer en la historia reciente de la ciudad, con una favorabilidad que apenas alcanzaba el 23% tras un mandato manchado por escándalos y señalamientos de presunta corrupción. Fico no solo ha recuperado los niveles de aprobación que caracterizaron a los alcaldes de Medellín desde comienzos del siglo XXI, sino que ha logrado restablecer la confianza ciudadana, uno de los principales logros de sus primeros dos años de gestión.

El informe más reciente de Medellín Cómo Vamos evidencia una mejora en la percepción ciudadana sobre el rumbo de la ciudad. En 2025, el 63% de los encuestados consideró que Medellín va por buen camino, el registro más alto desde 2020. El reporte también muestra avances en indicadores sociales clave: por ejemplo, la proporción de hogares que afirma no contar con tres comidas al día se redujo de cerca del 30% en 2024 al 19% en 2025. Aunque el dato sigue siendo preocupante, la variación es significativa porque revierte la tendencia ascendente que se venía observando desde 2019. En este contexto, programas de la actual administración, como Medellín Cero Hambre, se destacan como parte de la respuesta institucional frente a esa problemática.

Este balance social se complementa con un entorno económico más dinámico. En buena medida, ese impulso se ha visto favorecido por el turismo y por la consolidación de Medellín como un centro de entretenimiento y actividad cultural, factores que han contribuido a un clima más favorable en los primeros dos años de la alcaldía. La mejora se refleja en el mercado laboral: la ciudad registra la tasa de desempleo más baja del país, un resultado positivo que debe sostenerse. Sin embargo, el mismo informe advierte sobre desafíos relevantes, entre ellos el aumento del costo de vida, en particular de la vivienda, que se perfila como uno de los principales retos para la Administración. De aquí a 2027, el desafío será consolidar los avances sociales, mitigar los efectos adversos de ese encarecimiento y, además, convertir en obras visibles los proyectos estructurados en estos primeros años —colegios, espacios recreativos y culturales, y el Gran Parque Medellín— para que pasen del render a la realidad.

En el caso del gobernador Andrés Julián Rendón, uno de los aspectos más visibles de su gestión ha sido la decisión de reposicionar a la Gobernación en la conversación nacional. En un contexto donde el rol de los gobernadores ha perdido peso frente a las grandes alcaldías, Rendón ha insistido en temas como la descentralización fiscal y la concentración de recursos en el Gobierno Nacional, una discusión que también ha enmarcado como un reclamo por el menor flujo de inversión hacia Antioquia durante la administración Petro. En ese marco, su logro más significativo ha sido probablemente destrabar el futuro del Túnel del Toyo: la transferencia de un contrato clave para que la obra quedara bajo mayor control de la Gobernación, con el objetivo de avanzar hacia la conexión estratégica con Urabá.

A esto se suman el inicio de la segunda fase del Túnel de Oriente, la entrega del intercambiador hacia el aeropuerto José María Córdova y la adjudicación de una licitación para intervenir más de 530 kilómetros de vías en el departamento. También hay que destacar la apuesta de Rendón en temas sociales. Logró comprar pensiones vitalicias para cerca de 2.000 adultos mayores vulnerables, está consolidando un sistema para llevar médicos especialistas a través de telemedicina hasta el último rincón de Antioquia y está cobrando la tasa de seguridad que, más allá de la polémica que ha provocado, ha permitido aprovisionar con utensilios mínimos a la Fuerza Pública, que estaba desguarnecida.

En todo caso, quizá lo más destacable en esta mitad del mandato ha sido el trabajo en equipo. En asuntos como la búsqueda de financiación para el Túnel del Toyo lo mismo que de una salida para conciliar y cerrar el largo litigio entre EPM y la Sociedad Hidroituango y, sobre todo, la decisión de alzar la voz y actuar como contrapeso frente a un Gobierno Nacional que ha sido hostil con Antioquia y Medellín, la unidad entre el alcalde y el gobernador ha sido un activo clave para la región. Ojalá esa coordinación no solo se mantenga, sino que se fortalezca de aquí al final de sus mandatos. .