Sin tener claridad de qué impuestos finalmente aprobará el Congreso y a cuánto ascenderá la reforma tributaria, y en medio de vientos cada vez más fuertes de recesión mundial, el gobierno sigue anunciando gastos a diestra y siniestra que podrían comprometer aún más el estado de las finanzas públicas.

En uno de sus más recientes anuncios, el presidente Gustavo Petro dijo que, para cumplir los acuerdos de paz, necesita comprar tres millones de hectáreas de tierra, que valdrían alrededor de 60 billones de pesos, es decir, tres veces los ingresos previstos con la reforma tributaria.

¿De dónde saldrán esos recursos? El mandatario señaló que podría modificar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que son las metas fiscales que dejó el anterior gobierno, con el fin de aumentar la deuda pública, que se encuentra en niveles muy elevados. En una nueva reunión entre Petro y el expresidente Álvaro Uribe este último le recomendó que comprara solo 500.000 hectáreas inicialmente.

Seguir endeudando al país en estos momentos, con un dólar disparado, no es la mejor decisión porque cada año se tendrán que destinar más recursos para pagar estas obligaciones, restándoles espacio a otras necesidades del país. Del presupuesto general de la Nación aprobado en el Congreso para el año entrante, por 405 billones de pesos, cerca del 20%, es decir 77 billones se destinará al servicio de la deuda (pago de intereses y capital). Eso además significa que el estado colombiano utiliza más dinero de su presupuesto para pagar deuda que para invertir.

Petro también anunció incentivos económicos por cerca de 1 billón de pesos para 100.000 jóvenes con el fin de que no ingresen a las bandas delincuenciales y se pongan a estudiar. Se estima que cada joven recibiría alrededor de 800.000 pesos, tema que levantó una gran polémica porque muchos interpretan que se premiará a quienes han hecho disturbios, en contra de los muchachos que no tienen mayores oportunidades y no han cometido ninguna acción ilegal.

A ello se sumó el anuncio de entregar un bono pensional de 500.000 pesos mensuales a los adultos mayores que no lograron cotizar para una pensión, lo que demandaría recursos adicionales por 18 billones de pesos.

Y mientras anuncia mayores gastos, el gobierno tendrá que mirar cómo va a tapar varios de los huecos que hay en las finanzas, entre ellos el del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que ascenderá este año a 30 billones y para lo cual comenzó a subir a partir de este mes el precio de la gasolina y el diésel que se mantuvieron estables durante cuatro años. Una decisión que tendrá un costo político y social pero que es inevitable.

El otro hueco que debe tapar es el déficit del sector salud que asciende a 5,5 billones de pesos y al que no se le ha puesto la suficiente atención. De ahí que el país siga perplejo con la posición de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien se ha mostrado reacia a la hora de pedir más recursos para el sector.

Pero de otro lado, Petro promete austeridad y dice que se deben eliminar las nóminas paralelas y los gastos innecesarios de las entidades públicas. Aunque por ahora no parece haberlo logrado: al menos, los viáticos aprobados a la primera dama por 63 millones de pesos para ir a dar un pésame al Japón y la compañía que tuvo de la recién nombrada consejera para la infancia, indican que lo del ahorro aún no ha pegado en Palacio como se debe.

Ante una posible recesión económica mundial, que ya está mostrando las orejas, el gobierno debería apretarse más el cinturón en lugar de anunciar gastos como si estuviéramos en plena fiesta. El guayabo puede llegar antes de lo esperado teniendo en cuenta que el panorama mundial luce cada día más complicado, con fuertes devaluaciones de las monedas, entre ellas la colombiana que ya casi llega a los 4.600 pesos por dólar, aumentos en las tasas de interés y elevada inflación.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dice que la economía podría crecer el próximo año 1,8 %, rebajando a la mitad el pronóstico del anterior gobierno de 3,2 %. Por su parte, la junta directiva del Banco de la República bajó nuevamente sus pronósticos y ahora es más pesimista: prevé una variación de tan solo el 0,7 % en la economía el año entrante. Como si fuera poco, incrementó sus tasas de interés de intervención al 10% para frenar la inflación. Este es el mayor nivel en las tasas del emisor en 14 años, lo que demuestra la preocupación por el alza en los precios.

A menor crecimiento económico es de esperarse un menor recaudo de impuestos. Y con una mayor devaluación de la moneda se incrementan los niveles de la deuda y de los intereses a pagar. Por eso es mejor que el gobierno deje de hacer cuentas alegres sobre una plata que no hay, sobre todo porque está creando entre los colombianos más vulnerables expectativas que posiblemente no les podrá cumplir.

Va siendo hora de comenzar a definir las prioridades de gasto porque los recursos no son infinitos. Con la plata de la reforma tributaria tampoco se pueden lanzar cohetes porque en cada discusión cambian las cifras de lo que se va a recaudar. Ya no son 75 billones como en algún momento se dijo, ni 50, ni 25, todos los días baja la aspiración y ya se habla de 20 billones de pesos.

Como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta, y esto es lo que le puede suceder al gobierno si no se ajusta un poco el cinturón .