¿Pedir disculpas o presentarlas?

Juan David Villa

Editor y periodista

Juanda0812@gmail.com / @ortografiajuanv



Lo pillé en Facebook

“Plan de contingencia de las UCIs en Bogotá”.

Esto se llama sigla. Tomamos la primera letra de cada palabra: unidad de cuidados intensivos. Se han vuelto moda. De hecho, este fin de semana me enteré de que los tiros libres del fútbol ya se llaman dizque ABP, dizque acción a balón parado. Me parece muy charro, pero es absolutamente correcto.

Publicidad

En fin. El problema es que las siglas de este tipo no funcionan con un plural marcado con una S. Esa tarea se la dejamos al artículo: la UCI y las UCI. Era eso, simplemente.

Mentira, me faltó esto. Hay siglas que se convierten en palabras: un ovni, los ovnis, ahora sí con la S. Otras son muy famosas y viejas, pero no son palabras palabras: CD, los CD, muchos CD. La palabra sería cederrón, cederrones. Muy bonita, pero creo que nadie la usa. Ahora sí, esto era.

Preguntan los lectores

Jairo Arroyave. ¿Cómo debe decirse: pedir o presentar disculpas?

“Juan agrede verbalmente a Luis. Posteriormente Juan se acerca a Luis y le pide disculpas, es decir, le está pidiendo (solicitando) que se disculpe, pero de qué se va a disculpar si no ha sido el agresor. Juan debe presentar disculpas. ¿Estoy en lo correcto?”.

Publicidad

No exactamente. Pedir disculpas es “pedirle al otro que me dé su perdón”. Ofrecer disculpas es, Jairo, “ofrecer mis razones para que el otro me perdone”. Entonces, “ofrecer (presentar)” o “pedir” disculpas sirven, al final de cuentas, para pedir perdón (es lo mismo y ambas opciones son correctas). Cuando Juan le pide disculpas a Luis, no le está pidiendo a él que se disculpe: le está pidiendo que lo perdone. Disculpar es “Pedir indulgencia por lo que ha causado o puede causar daño”, dice el diccionario. En otras palabras, pedir perdón por la embarrada.

Juan también puede, como bien dices, presentarle/ofrecerle disculpas a Luis, que sería como decirle “ey, Luis, qué embarrada, hermano, estas son mis razones para que me perdones: hablé sin pensar, me ofusqué”.

Eugenia Margarita Sánchez.

¿Poner o colocar?

“Me encanta el verbo poner, más que el terrible ‘colocar’, por fortuna caído en desuso, aunque todavía pronunciado por desprevenidos. Recomendación, en el título ‘La coma que (casi) nadie pone’, le sugiero ‘La coma, que casi nadie marca, puntúa, usa...’”.

Publicidad

Eugenia, el verbo colocar es tan verbo como poner. Usamos los dos hace mucho tiempo, pero, es cierto, poner tiene muchas más acepciones y, por lo tanto, más usos (las acepciones del diccionario reflejan el uso que le damos). No creo que esté en desuso, francamente. El Diccionario de la lengua española le da seis acepciones al verbo colocar y 44 a poner. Sobre “La coma que casi nadie marca, puntúa, usa”, los signos de puntuación se ponen también. Así que tus opciones y la mía funcionan bien.

De esas que casi nunca usamos

Incardinar. Incorporar a alguien en una institución. Un bellísimo verbo que el español aprendió del latín medieval. Pedro se incardinó en el equipo. Su estilo se incardina en la tendencia modernista.