Por Juan David Villa

Preguntan los lectores

Ómar Ocampo. Aunque me da la impresión que eres partidario de las redundancias, según lo has expuesto en algunas de tus columnas (si dijera anteriores estaría cayendo en lo que critico), quiero pedir tu opinión acerca de lo que dice el periódico de hoy en la página 25 acerca del huracán: “Suele ser monitoreado y predicho con anticipación...”. Me parece que la palabra anticipación sobra porque ya está sobreentendido.

Ómar, no es tanto que sea partidario o enemigo. Simplemente he dicho, y no es cuento mío, por cierto, que las redundancias aportan énfasis o le dan fuerza a una información. “Totalmente gratis” es una clara redundancia, porque nada es medio gratis: si valió, valió. Otra cosa es que sea barato o caro, según cada bolsillo. Pero tu cerebro recibe el énfasis que le da totalmente a gratis. Aunque gratis es lo mismo que totalmente gratis, la segunda engaña a tu cerebro y el mensaje te llega con más fuerza. Y la idea de una tienda es vender, y convencerte de que, si compras el artículo A, te llevas totalmente gratis el artículo B. Esta es la idea, grosso modo.

Respecto a tu duda. Vamos a ver. Siento que el redactor agregó anticipación porque para nosotros, en español paisa, anticipación no solo significa “hacer que algo tenga lugar antes del tiempo señalado o previsible”, como dice el Diccionario, sino, además, hacer algo mucho antes de ese tiempo señalado. Yo habría escrito “predicho con anticipación suficiente”, porque una máquina puede predecir algo sin suficiente anticipación, sin el tiempo necesario para que nos preparemos y enfrentemos el hecho anunciado.

Alberto Maya Restrepo

1. Hoy (15 de agosto), en la primera página de El Colombiano, dicen: “Esta tarde, será el homenaje para el equipo...”. Me parece que esa coma ahí está más perdida que neurona de drogadicto. ¿Estás de acuerdo?

Alberto, no sé qué tan perdida esté la neurona, pero sí sé que la coma está algo perdida, un poco atravesada, mejor dicho. “El homenaje para el equipo será esta tarde” es un orden (sintaxis) más natural y nos ahorra esa coma que, si bien no me atrevo a decir que sea incorrecta, sí está estorbando.

2. En una bolsa de leche de Colanta leí “Fabricada por Colanta”. ¿No sería mejor poner “Elaborada por Colanta”? Los quesos, la mantequilla y otros derivados sí podrían ser fabricados, porque son productos de procesos a partir de una materia prima, la leche; pero... ¿fabricar leche? ¡Increíble!

Alberto, el verbo fabricar indica transformación. Como bien dices, fabricamos algo desde una materia prima. Pero yo me imagino que la leche tiene su proceso desde que sale de la vaca. Si no hay un proceso de transformación, entonces el verbo no es fabricar.