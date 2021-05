Ortografía para todos ¿Jalar o halar?

Halar y jalar significan lo mismo, son gemelos. Lo importante es no halar/jalar la puerta cuando diga “empuje”. Ambos verbos aparecen ya en textos de hace 500 años. Hay un fenómeno que se llama “aspiración de la H”: hacer sonar la H, que es muda en español, casi como lo hacen los hablantes de inglés, como aspirando, como respirando para adentro. Pronuncien Hawái, Hawái. ¿Ven? Suena como una /j/, pero para adentro, entrando el aire.

Ahora, no es una herencia del inglés. De hecho, jalar ya aparece en un texto de 1580. Pero la inmensa mayoría de palabras con H aspirada que hoy usamos son extranjeras y relativamente nuevas en español. Relativamente. Por ejemplo, hámster, esa ratica bonita que muchos niños adoran (yo no puedo ni verlas, les digo).

Otras palabras se convirtieron al español: como el jonrón de los beisbolistas, que es home run en inglés. Así que ambas palabras, digo jalar y halar, son la misma cosa. Yo, pero por costumbre, digo jalar, y creo que los paisas que estén leyendo esto también.

Preguntan los lectores

Anónimo por petición. Soy lectora de su columna en El Colombiano y me fascina ver cómo nos saca de la ignorancia (¿este cómo lleva tilde?). Mi pregunta es si “este ave” es correcto. En últimas hice dos preguntas.

Gracias por tus palabras. Muchas gracias. Sí, es “cómo”, con tilde, porque es tónico, fuerte. Y en el caso de “este ave”, no. El problema en estas construcciones inicialmente lo tiene el artículo, sobre todo el artículo definido (o sea, la y el). Y el problema es fonético, de sonido: es que la secuencia la ave suena feo porque la a de ave es tónica, suena fuerte. Cuando esa a es átona, decimos la amabilidad, no el amabilidad, porque la fuerza está en dad (te repito: la primera a de amabilidad es átona, sin fuerza).

Así que la forma correcta es “esta ave”.

Alexis López. Será que el uso permanente de al interior para referirse a lo que está dentro de algo se volvió costumbre aceptada.

Como bien dices, es muy muy usada. La Real Academia Española mantiene su tesis de que al interior debe indicar dirección/movimiento. No me lo estás preguntando, pero igual te lo cuento, y al resto de los pocos lectores de esta columna: “Juan miró al interior de la casa” o “María caminó al interior de la casa” (que quiere decir que María caminó hacia la casa y entró a ella). Aquí tenemos idea de dirección/movimiento: miró en dirección de la casa, se movió hacia la casa. Este es el uso lógico (“correcto”) porque a indica hacia tal lugar. Pero en la que sigue no, y esta la aman, la adoran mis colegas periodistas: “Hay corrupción al interior del Estado”, en vez de la manera más limpia y bella “Hay corrupción en el / dentro del Estado”. No hay movimiento ni dirección. Ahora sí te respondo: es posible que el uso la vuelva “lógica”. Yo moriré sin decir al interior.