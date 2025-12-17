Ortografía para todos: Has y haz

Preguntan los lectores

Leopoldo Castro

Juan David, leo, casi cada semana, tu buena guía en temas de ortografía de El Colombiano; te escribo para que me des indicaciones de cuándo usar has y cuándo usar haz al escribir un texto. Gracias.

Leopoldo, gracias por la pregunta y por su lectura de esta columna. Nunca dejará de sorprenderme que este espacio tenga lectores asiduos. Qué alegría. Tenemos aquí una homofonía, pero una que solo afecta a quienes aplicamos el seseo, a quienes somos seseantes. Este fenómeno es muy muy interesante y comenzó cuando ya el español estaba consolidado, por lo cual no nació con el idioma. Tenemos que viajar por los lados del siglo XVI.

En buena parte de España, sacando a Canarias y casi toda Andalucía, has y haz no son homófonas. Porque la s y la z no suenan igual allí (no representan el mismo fonema). Ellos no sesean. Nosotros seseamos: la s y la z nos suena igual. Y nos pone este fenómeno en un problema ortográfico.

Haz. Es el verbo hacer en modo imperativo, con lo cual nos sirve para dar órdenes o pedir favores, depende del tono. “Haz la tarea ya”, por ejemplo. Como nosotros no tuteamos en Medellín y sus alrededores, como tampoco en buena parte de Antioquia (el mundo paisa no tutea), nos es algo ajeno. En general, decimos “Haga la tarea” o, esporádicamente, “Hacé la tarea” (los paisas no hablamos de vos: es un mito. Los paisas usamos primeramente y naturalmente el pronombre usted). Aquí tenemos un truco: si podemos reemplazarlo por haga o hacé, es haz.

Has. Es el verbo haber. Como en “No has hecho la tarea” o “No has llegado a tiempo”. Noten que su característica primera es su necesidad de recostarse en otro verbo, un participio: hecho (participio irregular) y llegado (participio regular, terminado en -do). Claro, haber es un auxiliar: auxilia a otro verbo y significa con ese otro verbo en este caso. Si tiene ese verbo al lado, si le está ayudando a otro verbo, es has.

Tengan en cuenta que me estoy refiriendo únicamente a sus versiones como verbo. En el caso de haz, digo, porque como sustantivo es la cara, que no es solo el rostro (como faz; la h y la f gozan de hermandad en la historia del español); un atado de, por ejemplo, leña; un “conjunto de partículas o rayos luminosos de un mismo origen”; un “conjunto de rectas que pasan por un punto, o de planos que concurren en una misma recta”, entre otros.

Así las cosas: “Haz la tarea” y “No has hecho la tarea”. En la primera podemos decir “Haga la tarea”. En la segunda tenemos a hecho, verbo en participio.