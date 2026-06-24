Preguntan los lectores

Javier Villa Machado.

Cordial saludo, periodista Juan David Villa. He encontrado una herramienta informática que me ha sido muy útil para mi trabajo: Lorka. Al transcribir un fragmento me llamó la atención lo siguiente que transcribo a continuación:

Pregunta: ¿En la frase «una persona en quien confiar», la palabra quien no debe llevar tilde?

Respuesta: Tiene toda la razón. En la frase «una persona en quien confiar», “quien” no lleva tilde porque es un pronombre relativo, no un pronombre interrogativo.

• ¿quién? = interrogativo (lleva tilde).

• quien = relativo (sin tilde).

La corrección es: «una persona en quien confiar»

(...)

Nueva pregunta: No obstante, prosódicamente lleva acento.

Respuesta: Tiene razón en la observación prosódica. Sin embargo, en la ortografía normativa del español (RAE):

• “Quien” como pronombre relativo no lleva tilde gráfica, aunque prosódicamente sea tónico.

• La tilde gráfica en pronombres relativos solo se usa cuando hay ambigüedad o función interrogativa/exclamativa.

En este contexto de pronombre relativo sin ambigüedad: «una persona en quien confiar». La ortografía normativa prevalece sobre la prosodia en este caso, aunque reconozco que lingüísticamente lleva acento prosódico.

Por la respuesta de la IA veo que formulé mal la pregunta. ¿Cómo debí haber escrito la pregunta inicial? ¿Y qué opina sobre la diferencia entre el acento prosódico y el ortográfico?

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He trascrito aquí toda la pregunta de don Javier porque nunca hemos conversado sobre el uso de la IA para escribir y corregir textos. Así que resulta especialmente interesante.

Don Javier, la primera pregunta está bien planteada: “En la frase ‘una persona en quien confiar’, ¿la palabra quien no debe llevar tilde?” (aunque seguramente habría sido más clara sin la negación). Como ven, moví el signo de apertura. El concepto es claro: tilde... La tilde es el acento ortográfico. Creo que la otra pregunta, que realmente fue una afirmación velada, confundió un poco a la IA: “No obstante, prosódicamente lleva acento”. El acento prosódico es aquella fuerza que hacemos en una sílaba dentro de la mayoría de las palabras.

Así, tenemos palabras con acento ortográfico y, necesariamente, acento prosódico (amé). Palabras con acento prosódico sin acento ortográfico (amor). Palabras sin acento prosódico, átonas (tu casa). La inmensa mayoría de las palabras no tienen acento ortográfico (tilde), y casi todas tienen acento prosódico.

La respuesta de la IA fue correcta: en “Una persona en quien confiar”, quien no lleva tilde porque es un relativo. Es átono. Específicamente, en quien confiar es una subordinada introducida por el relativo (oraciones de relativo) y una persona es el antecedente. En conclusión, tenemos una oración de relativo con antecedente expreso.

También es cierto que lleva tilde cuando funciona como interrogativo o exclamativo.

Pero quiero reflexionar sobre la IA. Sobre el uso de la IA para escribir y editar textos. Primero, la IA no escribe: la IA crea textos. Ahora, lo hace muy bien, eso sí, porque, en efecto, crea textos sintácticamente muy adecuados y, por tanto, con puntuación correcta, con los conectores y las conjunciones precisas...

Puede caer en errores e imprecisiones conceptuales. Por ejemplo, cuando don Javier le dijo “No obstante, prosódicamente lleva acento”, la indujo a una imprecisión: “La ortografía normativa prevalece sobre la prosodia en este caso, aunque reconozco que lingüísticamente lleva acento prosódico”. No se trata de que la “ortografía normativa” prevalezca sobre la prosodia. No. El sistema de acentuación gráfica está diseñado sobre la prosodia. No es más.