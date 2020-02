Lo pillé en Facebook

“Tenemos demasiadas psicólogas y sociólogas en el país”.

Voy a soltar aquí varias ideas. En el Diccionario de la lengua española (está en rae.es) aparecen psicología y sicología, con el mismo significado. Y tengan esto bien presente, porque hay quienes dicen que sicología, sin P, es la ciencia de los higos. Y no están locos del todo: la vieja palabra griega “sykon” (esta no es la escritura exacta, me perdonarán) significa higo. Pero el diccionario aquel no está de acuerdo y no incluye esta definición. Llevo dos ideas.

La tercera: ambas escrituras son correctas, en todo caso, para este estudio del alma, de la mente, de la conducta. ¿Pero por qué escribimos una P que no suena? Y es que no suena, nada, ni un poquito: el primer sonido de esta palabra es S, una S igualita a la de silencio o Siberia. Y esta fue la cuarta idea.

La quinta: escribimos una P que no suena para mantener la secuencia PS de varias palabras que el español tomó del griego (“psycho-”, psique). Esto se llama principio etimológico: escribimos “bien” y no “vien”, que suenan exactamente igual, porque su madre latina es “bene”. Pero escribimos huevo (ovum en latín) y salmo (psalmus en latín).

Esa P, idea final, tal vez muera porque tenemos otro principio ortográfico, el principio fonológico, y chocan: no escribimos letras que no suenen (va contra nuestra lógica). Ya me dirán “bueno, ¿y qué cosa pasa con hacer, prohibir, gnomo, guerra, chance?”. Excepciones, porque los que hablamos español tendemos a pronunciar todas las letras que escribimos, una por una: es la naturaleza de este viejo castellano. Si un gringo lee “book”, dice algo así como [buuk]. Nosotros, felices, diríamos “bo-ok”.

“Les seguí la ruta a estos equipos que deambulan por las calles de El Poblado”.

Qué lindo. Perfecta y exquisita concordancia. Ya de ella habíamos hablado aquí. “Les” se entiende con “estos equipos”, no con “ruta”. O sea que no hay ningún error aquí, no crean que siempre voy a señalar embarradas gramaticales. “Yo le di dinero a ellos”. ¿Es correcta?... No, para nada. La lógica es esta, no la olviden: “les” concuerda con “ellos”, con quien recibe la acción, y no con dinero.