Juan David Villa

Editor y periodista preguntasortografia@gmail.com

Preguntan los lectores

Carlos Montoya. En persona.

Con frecuencia escuchamos “iré personalmente” o “estuve personalmente”. Considero que es redundante porque no hay otra manera de ir o estar en un sitio.

Carlos, no les tengamos miedo a las redundancias. No son un error en sí mismas y pueden servir para dar énfasis, para darle color al discurso. Y este es el caso: personalmente ayuda a enfatizar y le da color al dicho. Ahora, claro que es imposible ir impersonalmente: si yo voy, voy, con mi persona y todo. Y otro tanto si estuve. Es el mismo caso de totalmente gratis: nada es medio gratis, como nadie está medio embarazado. O es gratis o cuesta plata, por más barato que sea. Así que el totalmente hace énfasis en el hecho, muy importante, de que no tienes que pagar nada.

Lo pillé en redes

“¿Si hubo interés?”.

Si lleva tilde cuando es el adverbio que nos sirve para afirmar, como cuando nos preguntan que si queremos empanadas y decimos que sí, claro que sí, sí quiero empanadas. O cuando es el pronombre personal, que por sí mismo reemplaza a la tercera persona verbal: ellos lo hicieron por sí mismos, se desmayó y volvió en sí...

Estamos ante el primero de estos dos casos. “¿Sí hubo interés?”. Aunque está dentro de una pregunta, es sí afirmativo, sin dudas. Entre otras, porque la respuesta tiene que ser sí o no, una de dos. Sí, sí hubo interés. Además de esto, lleva tilde porque es tónico, o sea, tiene acento, fuerza: dime si sí quieres ir. El primer si es tono, no le hacemos mayor fuerza. El segundo sí es tónico. ¿Sí fui claro? Si no lo fui, me avisan, por favor.

Gonzalo Isaza. Oigo permanentemente, refiriéndose a la vida de los artistas, la expresión “... había nacido el x del mes x del año x”; ¿esto es correcto? ¿No sería mejor decir “nació”?

Gonzalo, “nació el 8 de diciembre de 1998” sería la manera más recta de decirlo, la más derecha, con el verbo nacer en pasado perfecto. Recuerden que “pinté la casa” es pasado perfecto y que sirve para decir que la acción terminó, murió.

“Pintaba la casa” es pasado imperfecto y no sabemos si terminó. Más bien nos dice que era una costumbre (caminaba todos los días por la mañana). Vuelvo: “había nacido” tiene el auxiliar haber ayudando al verbo nacer, que está en participio. ¿Vamos bien? Realmente, “había nacido” indica una acción que, obviamente, terminó (o sea, nunca acabamos de criarnos, pero de nacer, ya nacimos).

Así que es también perfectiva (o sea, un pasado perfecto). Toda esta cháchara para decirte que sí es correcto y que es un giro, efectivamente, muy usado en la crónica periodística, en ciertos relatos históricos...

Lo pillé en redes

“Ni James Rodríguez, ni Luis Díaz, David Beckham admira a otro colombiano”.

Aquí hay varias cosillas por analizar. Bueno, dos cosillas. No hace falta, por no decir que es incorrecta, la coma entre Rodríguez y ni. Y no hace falta porque ni ya está separando los elementos. No la necesitamos allí. Y después de Díaz, el redactor debió poner dos puntos porque cuando dijo “Ni James Rodríguez ni Luis Díaz” creó cierta expectativa. Así que “Ni James Rodríguez ni Luis Díaz: David Beckham admira a otro colombiano”.

Los signos de puntuación sirven para ordenar el texto, una de sus funciones es sintáctica.