Cuando el sexo es tara. “Cómo tener sexo”, de Molly Manning Walker

Hay un momento en la vida en que dejamos de ver películas que describen la vida de adolescentes y jóvenes para compararla con la nuestra, y comenzamos a hacerlo como un ejercicio de etnografía, para tratar de entender mejor a nuestros hijos o a los hijos de nuestros amigos y poder conversar con ellos sin parecer esos muebles viejos en que nos vamos convirtiendo. Si hay un tema en el que esa conversación se pone complicada es en el del sexo, porque suponemos que con tanta pornografía a su alcance ya lo saben todo (y ahí ya hay un error grave de criterio) y porque seguimos sin tener claro si lo más importante es hablar del cómo o del por qué. Ateniéndonos a su título, “Cómo tener sexo”, provocador y astuto, el primer largometraje de Molly Wanning Walker, ganador del premio “Una cierta mirada” en el Festival de Cannes del año pasado, y estrenado en Mubi hace poco, parecería saber desde su concepción qué es lo mejor. Pero en realidad esta crónica del viaje que hacen tres amigas de clase media a un balneario en Creta, que a su vez describe el viaje de miles de jóvenes británicos cada año antes de entrar a la Universidad o decidir qué hacer con su futuro, intenta desentrañar desde la ficción ese complicado universo que es la adolescencia.

A través de los ojos de Tara (y qué ojos, lo que hace con su mirada Mia McKenna-Bruce la convierte en una de las grandes revelaciones actorales de la temporada) entendemos un poco mejor ese constante cuestionamiento interno al que se ven brutalmente sometidos hoy los jóvenes: ¿soy lo suficientemente bonita?, ¿mejor mostrar mi cuerpo u ocultarlo?, ¿le hago caso a mis amigas?, ¿me enojo por la crueldad de sus burlas o las perdono?, ¿rumbeo como todos, aunque a mí no me guste?, ¿me acuesto con alguien, como dicen que hacen todos, aunque a mí no me guste?, ¿miento o digo la verdad?, ¿le digo que sí aunque no quiera?, ¿qué van a decir de mí si le digo que no? ¿y qué van a pensar de mí después de eso? ¿quién quiere ser “la virgen” del paseo?

Sin cuestionamientos moralistas ni juicios de valor, Manning Walker, que también escribe el guion, construye una narración fluida y detallada sobre la soledad que hay entre esas multitudes que rumbean (donde se destaca su trabajo previo como directora de fotografía, porque logra unas secuencias de una riqueza visual admirable), la timidez irreprimible que una generación esconde detrás del exceso y el escándalo y el lado más angustioso de la banalidad con la que hemos ido sexualizando el mundo sin explicárselo bien a quienes lo usan.

La película logra cuestionarnos: ¿por qué debe parecernos normal que a un joven le hagan sexo oral frente a todos en una fiesta o que una chica se acueste en la playa con un desconocido? Nadie quiere ser mojigato en estos tiempos, pero “Cómo tener sexo” termina resolviendo la dicotomía inicial casi con descaro: el cómo es muy fácil. Es en el por qué, en no saberlo, donde radica hoy la angustia de muchos jóvenes. Y ninguno de nosotros les quiere responder.