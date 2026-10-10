Crónicas de un Fan Fatal: I.R.A. Cuatro décadas haciendo ruido

En la historia existen bandas que cumplen cuarenta años porque alguna vez fueron importantes, por sus discos, por sus conciertos, por su público. Por otro lado, hay bandas que cumplen cuarenta años porque nunca se dejaron, porque nunca tuvieron silencios.

I.R.A. pertenece a esta última.

¿Saben lo que es eso? Cuarenta años de historia ininterrumpida. Cuarenta años haciendo punk en Colombia, sin pausas, sin pedir permiso y sin dejar que el tiempo les quitara las ganas de hacer ruido. No es una cifra decorativa, son muchos discos, cientos de canciones, libros, más de 500 conciertos, catorce países recorridos y una historia construida, disco a disco y concierto a concierto, desde la independencia y el hazlo tú mismo.

En un país donde tantas bandas nacen con entusiasmo y desaparecen antes de alcanzar su primer disco, mantenerse juntos durante cuatro décadas ya es una forma de rebeldía.

Y no es solo sobrevivir. Pues David Viola y Mónica Moreno han convertido el punk en una manera de vivir. Primero fueron los discos que escuchaban, luego las guitarras, los ensayos, los conciertos, los pogos. Después llegó el amor. Y en medio de todo eso construyeron una vida que parece escrita por una canción punk. Una casa en el campo llamada La Santa Punkera, guitarras, baterías, huerta, amaneceres, canciones y una convicción que todavía permanece intacta.

Ellos lo tienen claro, el punk nunca fue solamente tres acordes, crestas, botas o distorsión. También puede ser una forma de pensar, de cuestionar, de decir que algo no está bien. Una manera de convertir la inconformidad en canción y esas mismas canciones, en una memoria que nos narra a todos.

Han tocado tres veces en el mítico CBGB de Nueva York. Han llevado sus canciones por buena parte del mundo. Han sido invitados a Punk Rock Bowling, en Las Vegas. Y lo más importante, han construido una comunidad alrededor de una música que en Colombia siempre tuvo que abrirse camino a codazos.

Acaban de lanzar “Muéstrales el dedo”, una canción nueva que reivindica justamente esa vieja esencia punk de estar en desacuerdo, de señalar lo que incomoda y convertir esa inconformidad en música.

Y ahí es donde está la verdadera medida de una banda, saber no cuántos años lleva, sino cuántas ganas tiene. I.R.A. lleva cuarenta años de historia y tienen más futuro que pasado.

Felices cuarenta y sigan mostrando el dedo con canciones comprometidas.