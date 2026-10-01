Ortografía para todos: ¿Ha hecho o a hecho?

Preguntan los lectores

Hernando

(03/09/2026, página 6). En un párrafo un horror y otro correcto.

“... la deuda de las EPS a hecho que no puedan cumplir con las obligaciones laborales”.

Don Hernando, un error muy evidente. De hecho, estos errores los señala con un color azul el corrector de Word. O una buena inteligencia artificial. Yo insisto en que son errores de método, no de desconocimiento. Errores de impaciencia.

La escritura correcta es “... la deuda de las EPS ha hecho”. Es el verbo haber, tan problemático él. Ante la duda, el truco es sencillo. Tenemos la preposición a, la exclamación ah y la conjugación ha. El truco está en comprender el uso del verbo haber, y, claro está, identificarlo en este caso. Este verbo tan complejo en español cumple función de auxiliar. Es un verbo auxiliar. Por lo tanto, necesita otro verbo al lado. Ese otro verbo será un participio. Los participios pueden ser regulares: amado, querido, comido, pensado, leído. Verbos terminados con el sufijo -do. Los participios irregulares terminan en -cho, -so y -to: dicho, impreso y roto. La gramática académica tiene verbos con doble participio admitido: impreso e imprimido. Otros verbos tienen un participio censurado, es decir, considerado “incorrecto”: la gramática académica rechaza, por ejemplo, respuesto (irregular) en lugar de respondido (regular), y rechaza asimismo hacido (regular) en vez de hecho (irregular).

El verbo haber, en este caso, acompaña a otro verbo, y este tiene la forma del participio. “Yo he comido mucho y tú has bebido mucho”. Vemos dos participios clarísimos: comido y bebido. No tiene sentido esto: “Yo he y tú has”. No dice nada, no logra trasmitir un mensaje porque la carga semántica (el significado) está en el otro verbo. Entonces, “... la deuda de las EPS ha hecho que no puedan cumplir con las obligaciones laborales”.

Por supuesto, lo mismo ocurre con he y con has: “Yo he comido”, “Yo he hecho mucho esfuerzo”. “Tú has comido”, “Tú has hecho mucho esfuerzo”.

“Se ha preguntado ¿Por qué Estados Unidos puede revocar una visa? En el primer comentario le explicamos las razones contempladas en sus leyes de inmigración”.

Voy a comenzar con la construcción correcta: “Se ha preguntado por qué Estados Unidos puede revocar una visa. En el...”. Recuerden que tenemos preguntas directas y preguntas indirectas. Las directas deben llevar signos de interrogación en prácticamente todos los casos (alguna excepción hay por allí). Las indirectas no pueden llevar signos de interrogación.

Una opción rebuscada, con la cual simplemente quiero cerrar el ejemplo, donde este texto puede usar pregunta directa es este: “Se ha preguntado esto: ¿por qué Estados Unidos puede revocar una visa? En el...”.