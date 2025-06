Me gustan los museos. Tengo una conexión con lo que se exhibe, con lo que se valora, con piezas cuidadas y dispuestas para solo ser vistas. Me gusta la memoria, el paso del tiempo y el legado que dejan las historias, los objetos, las pequeñas y grandes cosas. Me gusta el rock, le dio sentido a mi vida, cambió mi forma de pensar y de asumirme como individuo. Me dio una posición política, una forma crítica de percibir la realidad y de tratar a los demás. El rock fue una escuela y ahora es mi religión.

Y hablo de todo esto, porque en realidad todo eso se conjuga en una misma iniciativa que no solo le hacía falta a la ciudad de Medellín, sino que era absolutamente necesaria para nuestra memoria histórica y para la gestión y formación de nuevas audiencias, nuevos públicos, corazones listos para el rock.

La memoria, el cuidado, la preservación, el sonido, las guitarras, las historias y ese género musical que le cambió la forma de pensar a esta ciudad ahora se reúnen en un mismo espacio, en la Casa de la música. Se llama Muro y se convierte en el museo del rock en Medellín.

Esta es una iniciativa cultural sin muchos precedentes en Colombia. Nace por la pasión de gestores, melómanos y protagonistas de la historia rockera de esta ciudad. Por eso no es un museo convencional. Es un espacio vivo que reconoce al rock como un motor de transformación estética, política y emocional. Y Medellín, con su historia marcada por sonidos de rebeldía y creación, es el escenario perfecto para su nacimiento.

La misión de este espacio, más allá de exhibir piezas clásicas y de importancia para los fanáticos de los sonidos duros, es documentar, preservar, visibilizar y celebrar el legado del rock como una de las expresiones culturales más potentes y transformadoras de la ciudad desde 1963, cuando comenzaron a retumbar los primeros acordes eléctricos en discos, teatros, emisoras y discotecas locales.

El museo abrirá oficialmente sus puertas el jueves 3 de julio a las 7:00 p. m. en un evento inaugural en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Música, ubicada frente al Planetario en el Parque de los Deseos. La apertura contará con la presencia de medios de comunicación, músicos, productores, compañías discográficas, gestores culturales y amantes del rock de todas las generaciones. Y a partir del viernes 4 de julio, el público podrá disfrutar de la primera gran exposición temporal: Las 100 Mejores Carátulas en la Historia del Rock, muestra visual que recorre décadas de creatividad gráfica y diseño visual en el rock mundial, según el listado creado en 2024 por la revista Rolling Stone.

La segunda gran muestra del año será dedicada a la historia del rock en Medellín, y llegarán otras muestras dedicadas al Punk Medallo, Metal Medallo, y los 40 años de Todo Hombre es una Historia, canción que da origen al legado Kraken.

Todo de manera gratuita, con un solo propósito: restaurar legados orales, visuales, documentales y sonoros que conforman la cultura rock de Medellín. Nace un museo, nace un pedazo de la historia que seguro le dará más vida al rocanrol en nuestra ciudad. En hora buena por Muro y por la ciudad entera.