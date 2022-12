Yo también tengo derecho a carro con conductor

Como ciudadano en ejercicio, cumplidor de mis deberes y contribuyente inconforme pero pagador, y habiendo tenido conocimiento de que la Alcaldía de esta ciudad les paga vehículo con chofer a ciudadanos y ciudadanas particulares para que hagan sus vueltas, lleven y traigan a sus familiares y empleados y vayan al gimnasio, elevaré un derecho de petición al alcalde para que, en cumplimiento del derecho constitucional a la igualdad, me sea asignado uno en las mismas condiciones, con servicio de conductor pagado por el generoso y al parecer boyante municipio.

Dicen por ahí que es que el carro con chofer la Alcaldía se los da es a los exfuncionarios de este alcalde, que seguramente han sido muy leales a él y le han acatado toda clase de órdenes, incluyendo las lícitas. Y que si no les dan esas gabelitas, como consuelo los hacen nombrar en las Empresas Públicas para que cumplan ciertos mandados, y que si les sobra el tiempo, trabajen también en favor de los intereses de los usuarios de servicios públicos, aunque esto no es obligatorio.

Cuando la Alcaldía me suministre el carro no voy a mandar a recoger a mis empleados a zonas lejanas, como el gallito exsecretario de Gobierno (tal como me informé en este mismo periódico), pues no tengo empleados y me basto por mí mismo. Trataré con educación y respeto al conductor, e invitaré a los secretarios del Municipio a recorrer esta ciudad que no conocen, para que salgan a la calle, que dejen por un momento sus negocios y marrullas, y miren el deterioro, la decadencia, la mugre y postración en que tienen a una capital que alguna vez proclamó orgullosa haber salido del hueco. Ah, y para que se den cuenta de que afuera hay gente decente