Vidas virtuales

Hace varios años el mundo supo de una startup llamada “Second Life”, la cual se presentó como una de las más disruptivas del mercado y que tal vez cambiaría la forma de habitar el planeta, pero no el real sino el virtual, si es que esto era posible. La idea de llevar una vida paralela, de pensar con Calderón de la Barca que la vida es sueño y los sueños, sueños son, ha existido desde siempre. Piensen ustedes. en esa película de culto llamada Matrix que, en realidad explotaba a su manera, la idea en los versos del poeta español. Ese sueño de ser otro, de vivir una vida diferente siempre nos ha obsesionado, pero la verdad es que nunca antes estuvimos tan cerca de lograrlo.

En efecto, esa era la promesa de “Second Life”, que no logró materializarse y aunque hoy día sigue viva parece que no será la encargada de cumplir con su promesa. Algo que sí parece que hará Mark Zuckerberg de la mano de su nueva y visionaria empresa “Meta” que no solo reemplazará a Facebook sino que promete revolucionar nuestra realidad como la conocemos hasta ahora. El nombre nace de la palabra Metaverso que significa mundo virtual, tridimensional y de realidad aumentada. Esta nueva apuesta de Zuckerberg busca crear mundos virtuales para que los seres humanos nos encontremos allí, bajo experiencias inimaginables y con unas posibilidades de colaboración inmensas.

El anuncio del creador de Facebook no es menor. De lejos puede ayudar a la humanidad a dar un salto real a una virtualidad que nos envuelva en nuevas experiencias y a la vez democratice una cantidad de servicios que, hoy a pesar de estar creciendo virtualmente, no logran generar experiencias memorables y una buena adherencia a sus usuarios.

Casos como la formación universitaria tendrá una enorme oportunidad de generar cursos para miles de personas a muy bajo costo, igualmente los campus universitarios virtuales generarán experiencias de relacionamiento diferentes y el uso de los laboratorios permitirán el testeo y la simulación de manera casi fantástica, permitiendo que todo desarrollo investigativo se dé inicialmente virtual y cuando esté completamente validado pueda pasar a la fase tangible, al mundo real.

Con “Meta” jalonando tecnologías de realidad virtual y aumentada presenciaremos la aceleración de una nueva y más avanzada virtualidad y, seguramente seremos actores presenciales de este nuevo mundo que está por llegar. Si Facebook democratizó las redes sociales y nos permitió a todos “arrendar” un espacio en la virtualidad “Meta” promete hacernos “dueños” de la virtualidad y trasladar nuestra vida a ella.

Ojalá este paso que da la humanidad tenga un gran componente de manejo de la ética, que los humanos no perdamos la esencia del disfrute del mundo real, de disfrutar lo cotidiano, aprender de un defecto, del buen momento que genera un abrazo, de sentir que fuimos creados para vivir y disfrutar el mundo real.

La virtualidad debe ser un complemento, una alternativa que nos ayuda a mejorar la vida no a suplantarla. Bienvenido “Meta”, pero ojalá su llegada no nos restrinja ni nos aísle más. La pandemia nos encerró y muchos comprendimos que la sal de la vida está en los detalles, en relacionarnos y encontrarnos, que este nuevo avance no termine por aislarnos más y por sumirnos en un sueño hecho pesadilla