La política ficción, o historia alternativa, es un género minoritario pero poderoso. Recuerdo una novela de los primeros noventa, Fatherland, del periodista británico Robert Harris, que planteaba un mundo de gran realismo cuya única premisa ficticia era que Hitler hubiera ganado la guerra. Es una de las experiencias más turbadoras y desoladoras que he tenido como lector, y no la releería ni por un millón de libras esterlinas. ¿Qué habría pasado si los mejores cerebros científicos del mundo se hubieran apuntado a la Alemania nazi en lugar de salir pitando de allí? Que la bomba atómica habría acabado en manos de Hitler. Y ahora preguntémonos cómo sería un mundo sin Bill y Melinda Gates.

Empecemos por la realidad antes de plantearnos esa historia alternativa. Fiel a su pasado de empresario del ladrillo, Donald Trump ha lanzado toda su obesa maquinaria contra la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en particular contra su jefe, Tedros Adhanom Ghebreyesus, microbiólogo y antiguo ministro de Salud de Etiopía. El estridente inquilino de la Casa Blanca ha encontrado ahí un filón, un enemigo al que abatir, un tipo de raza dudosa al que imputar todos los males que lastiman a su querida America first, esquivando así las evidentes responsabilidades que él tiene en la crisis de su propio país.

Trump sostiene que el doctor Tedros ha gestionado fatal la pandemia, lo que sería un buen debate si no lo planteara justo el que la ha gestionado peor, y justo ninguneando los criterios de la OMS, como no hace más que repetirle su heroico asesor científico Anthony Fauci. Tal vez para apoyar su farol, Trump anuncia que va a interrumpir su ayuda financiera a la OMS, que supone unos 400 y pico millones de dólares anuales, tal vez un 15 % del presupuesto global de la organización médica de Naciones Unidas. Un buen mordisco a lo más parecido a una autoridad mundial que tenemos en esta pandemia, y que tendremos en las próximas. No hablemos ya del sarampión, la malaria, el ébola y la polio, cuyas campañas de vacunación dependen casi por entero de la OMS en África y los países en desarrollo.

La Fundación Bill y Melinda Gates ha anunciado de inmediato que compensará más de la mitad de ese agujero con 250 millones de dólares para proyectos, lo que resolverá la crisis financiera de la OMS junto a las previsibles aportaciones de otras corporaciones privadas, y tal vez de los Gobiernos. Es muy de agradecer, pero ¿cómo sería un mundo en el que no existieran Bill y Melinda? Piénsenlo.