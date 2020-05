Sr. Duque, el éxito empacha

El periodismo no consiste en dar voz a unos y a otros. La verdad no se encuentra en la simple transmisión de información sino en verificar quién miente y quién dice la verdad, aunque todas las informaciones sean siempre interesadas. Por su puesto, todos los medios de comunicación están condicionados en esa búsqueda del Santo Grial por sus propias fuentes de financiación, pero al igual que los médicos tienen su juramento hipocrático, la prensa lo tiene con la justicia. Solo que nosotros no somos del todo ciegos y miramos por el rabillo del ojo. Aun así, en la era de la sobresaturación informativa, de los “bots” y las noticias falsas, me fío más del tahúr más tramposo de entre todos mis colegas que de cualquier rumor esparcido a los cuatro vientos por las redes sociales, vaya o no firmado por un político, tertuliano o pseudo analista.

La información hoy viaja tan rápida que casi no da tiempo a analizar su veracidad. Es un mal endémico que nos está costando miles de vidas. Si desde el primer momento hubiéramos prestado algo de atención a lo que ocurría en Wuhan y a las interpretaciones de la prensa libre de las naciones vecinas, como Taiwán o Corea del Sur, otro gallo nos habría cantado. A veces, incluso entre el gremio somos incapaces de poner pausa al ansia de “clics” de nuestros superiores y replicamos con otro barniz informaciones por el simple hecho de que las lleva la competencia. Craso error.

Hoy más que nunca nuestra libertad depende de la prensa libre. Porque si en el término medio está la virtud, entre las informaciones de nuestros medios se halla la verdad, nunca absoluta, pero cercana.

Por eso, hoy más que nunca, los gobiernos tratan de hipnotizarnos a todos a través del vacío que provoca la sobreinformación. A fuerza de saturar a los medios, nos impiden indagar en lo que de verdad se cuece. Les pondré un ejemplo, el presidente Duque afirmaba ayer en un medio español que la pandemia se ha extendido a 180 países “y no veo que le echen la culpa al aeropuerto de Barajas”. Como uno es viajero y pisó el aeropuerto madrileño no menos que cuatro veces durante el mes de febrero, he de decir que a Duque no le falta razón. Durante enero, febrero y marzo transitaron por el principal aeródromo español, vía de enlace entre Europa e Iberoamérica, millones de pasajeros sin controles de temperatura ni mascarillas. Solo los asiáticos las llevaban, pero como ya nos hemos acostumbrado a verlos de esa guisa en brotes anteriores, no les hicimos ni caso. Sin embargo, y para eso estamos aquí, habría que recordar al presidente Duque que tampoco se hizo nada en los aeropuertos colombianos, donde entran a mares pasajeros a Suramérica y Centroamérica procedentes no solo de Europa, sino de Norteamérica y Asia.

Parece ser que el 60 % de los colombianos aprueba la gestión de Duque, uno de los pocos mandatarios mundiales a los que le ha sentado bien la pandemia. Pero no debería confiarse. Porque el éxito empacha y tiene digestiones más pesadas y peligrosas. A veces, incluso deriva en ramalazos totalitarios contra los que, presumo, combate Duque.

Me refiero a que no sirve de nada rechazar “de manera categórica” cualquier acto que atente contra la libertad de prensa si no se depuran responsabilidades inmediatamente. Las supuestas escuchas ilegales por parte de unidades del Ejército a más de un centenar de ciudadanos, entre ellos políticos, sindicalistas y periodistas es un peligro para el propio presidente, que debería atajar la crisis ya por su propio bien. No vaya a ser que bajo el mantra de “yo o el caos”, vena autoritaria que se cuece en las democracias de todo el mundo, se intenten cercenar las libertades.

Confío en que todos aprendamos de las lecciones que nos dejan los países donde la democracia y la libertad han sido borradas del mapa o están siendo difuminadas bajo estados de excepción en los que, supuestamente, se persiguen “informaciones falsas”. Dejen a la prensa en paz y todos estaremos más seguros .