Sobre las propuestas estatistas

Me parece que algún sector no minoritario de los promotores del paro debe tener asesores europeos, por el énfasis que tienen de estatizar muchos sectores y servicios. Los sindicatos siempre han sido defensores a ultranza de la estatización de todo lo existente, porque eso les permite el control de las instituciones, empresas y servicios, pero ahora también veo implantado en las nuevas generaciones el chip de que lo estatal es lo único social y políticamente aceptable. Fui estudiante becaria en Francia en la primera década del 2000 y todas las semanas había huelgas, manifestaciones y corte de servicios de transporte por parte de sindicatos y colectivos verdes exigiendo la ampliación de intereses sectoriales. La concepción francesa del estatismo total (no hablo de la soviética) funcionó hasta que se agotó y no obstante no han podido reformarla. Pienso lo que sería Colombia con todos los servicios esenciales en manos del Estado, es decir, en manos de sindicatos y colectivos del paro. En Bogotá seguramente no se acuerdan de cómo eran las empresas de teléfonos y de energía cuando estaban en manos de ellos. O la gente no se acuerda del Seguro Social en su última etapa, o de Telecom