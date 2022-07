Estación Otro Hueco en la Correa, a la que llega gente reclamando con la cuenta de los servicios en la mano (pues ha subido la energía, el gas y el agua), mujeres tradicionales que les piden más dinero a sus maridos para que la canasta familiar no pierda más productos, solteros que viven solos y piensan en volverse a vivir con sus padres o alguna tía para compartir arriendo y comida, oficinistas y estudiantes de medio día que van a comer lo mismo (en un restaurante que se saben de memoria), pero ya el almuerzo vale hasta un 15 % más, algunos proponen en la fila cómo comer lo individual, pero ya en pareja, o mejor volverse veganos y traer en cocas lo que puedan sembrar en sus casas (zanahorias, rábanos, pepinos, lechugas, cilantro, perejil, brócoli, pimientos, etc.). Y a todo esto, los que predicen que subirán los combustibles (lo que implica que sube todo lo que se transporta), que la delincuencia se volverá más atrevida y que habrá que conseguir otras entradas, pero no se sabe cómo. Y, bueno, el costo de la vida sube mientras los ingresos se acortan, lo que llevará a curarse a sí mismos, tener digestiones menores y trabajar todo lo que se pueda usando la luz del día, como en la Edad Media, y racionando el agua como los camellos.

Es claro que vivimos tiempos inflacionarios que apuntan a la recesión y la estanflación si no se toman las medidas necesarias (que haya libertad alimentaria y se evite la importación de alimentos que se pueden producir aquí, casi todos), que se evite pagar tanto peaje y el transporte sea más público, eléctrico y eficiente, que produzcamos lo básico para vestir y vivir (para alentar el empleo) y que se piense en infraestructuras para la industrialización; entre ellas, las vías férreas, que no se tuvieron en cuenta con tantas carreteras y túneles como se hicieron. Y se dirá que hacer un país autoproductivo sale más caro porque no tenemos los insumos necesarios y dale con el cuento de que lo importado sale más barato, no importa que las deudas y precios dolarizados aumenten.

Rehacer países no es una novedad. Rudyard Keynes lo logró con Inglaterra y la escuela económica de Austria (liberales progresistas) tiene las bases para crear países de economía sostenida que, si bien no compiten en modernidad, permiten vivir con dignidad. Un ejemplo es Uruguay y otro, Dinamarca. Ganar para que haya ingreso y ahorro, promover el empleo en cada sector, educar para que haya buen uso de recursos, etc. La vida cara es un monstruo que nosotros mismos creamos, alimentada, además, con profusión de impuestos y corrupción.

Acotación: para rehacer un país no se trata de dar, sino de cooperar con el otro y volverlo útil. La inutilidad vuelve la vida cara, pues todos esperan sin producir