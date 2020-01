En estos días estuve a punto de suspender por un tiempo de mi cuenta Twitter. Fue un día que abrí mi aplicación y me encontré con un tweet de alguien a quien le tengo cariño, una persona brillante y que tiene mucho que aportar a las ideas que sustentan a un continente como el nuestro, que siempre está naciendo y que busca su idea de libertad. Así que ver de su autoría un tweet minimizando el feminismo, reduciendo todo a una burla, fue un golpe para mí. Lo admito. Me entristeció. Me dejó horas pensando qué contestar y cómo. No hacerlo públicamente. Buscar mis cifras. Mis argumentos. De pronto estaba pasando una tarde escribiendo casi un ensayo en mi cabeza. Me dije: esto no vale la pena. Y sentí la urgente necesidad de cancelar mi cuenta y alejarme de todo.

Si no lo hice fue porque inmediatamente pensé que me iba a quedar sin el lugar donde veo cómo está el tráfico, la calidad del aire, si hay protestas en la ciudad. Con todo el conflicto entre Irán y Estados Unidos me enteré de cada acontecimiento por Twitter. La verdad es que muchas veces veo transmisiones en vivo a través de los canales que me muestra la interface y hago click en los artículos que me interesa leer. Es una fuente de información. Pero también de esa interacción malsana. Que francamente me tiene harta, pero sobre todo muy preocupada por el futuro de la democracia.

He visto varios personajes que pasaron de ser voces lúcidas a histéricos en cuestión de meses. No me lo explico, salvo por lo que yo misma he experimentado con el uso de las redes. Cuando un tweet se vuelve viral o tiene muchas interacciones te genera una reacción física y emocional que estudios han comparado con la de las drogas. Fui a ver a una psicóloga que me lo confirmó. La adicción a las redes sociales es muy real y distorsiona la realidad, la personalidad y las emociones.

No quiero decir con esto que todo el que usa la aplicación y que la usa mucho es un adicto, que no puede ver la realidad. Pero sí puedo ver un patrón que al menos me hace ver con mayor distancia algunas cosas. Pronunciamientos guturales, que no están sustentados por ningún hecho. Son cosas que llevan a un alto número de interacciones de apoyo y también de rechazo que generan en la persona un maremágnum. Lo sé porque lo he vivido. Y aunque todo eso vive en tu teléfono o en tu computadora se vuelve muy real.

No podemos negar la influencia que tienen las redes sociales en la realidad y que llegaron para quedarse. Aprendes a usar una y sale otra nueva. No es realista pensar que vamos a vivir sin ellas. pero es urgente buscar y promover formas de usarlas responsablemente. Está en nosotros que ese impacto sea constructivo. No voy a cancelar mi cuenta, pero sí he pensado que este año voy a cambiar por completo mi forma de consumir las redes. Lo aterrador es que el cómo es menos obvio de lo que parece.