No tengo dudas de la convicción democrática del presidente Gustavo Petro y claro, también del deseo de avanzar en su mandato, lo más rápido que se pueda, en disminuir las grandes inequidades sociales y beneficiar a los más desfavorecidos –estoy seguro de que no desea simplemente pasar por la presidencia para que quede un referente más-, pero también que se ha comprometido a respetar las instituciones de la democracia liberal, más aún si por momentos las mismas generan insatisfacciones y deseos de cambio, que debo decirlo constituyen una preocupación compartida en muchas espacios del mundo contemporáneo.

Recordemos brevemente que la democracia liberal –que es la realmente existente-, se fundamenta en la existencia de pesos y contrapesos y no existen poderes absolutos aún en regímenes presidencialistas como el nuestro, por lo tanto hay que respetar las competencias de las diferentes instituciones y existe un tribunal constitucional, en nuestro caso la Corte Constitucional, que es el último referente desde el punto de vista de guarda del ordenamiento constitucional –especialmente en un Estado Social de Derecho como el nuestro-. La Fuerza Pública que componen las Fuerzas Militares y la Policía son instituciones que tienen sus funciones constitucionales y legales y deben su lealtad a la nación y no a ninguna fuerza política en particular, independientemente de que el presidente como cabeza del ejecutivo sea su comandante general.

Y claro, está la sociedad como actor fundamental de apoyo, de control, que no sólo está convocada a elegir cada cierto tiempo los gobernantes, sino como un protagonista en la vida política.

Pero igualmente una característica de las democracias liberales es la existencia de la relación gobierno-oposición, que es fundamental en la medida en que a través de la misma se garantizan los derechos de las minorías y la posibilidad de que las mismas en un futuro puedan convertirse en mayoría y volver realidad la alternancia, como una de las características de la democracia.

También es entendible una profunda desconfianza en sectores de las fuerzas políticas en el gobierno y, en algunos grupos –probablemente minoritarios- una cierta actitud revanchista contra las fuerzas políticas que anteriormente ejercieron el gobierno; esto deriva, en ocasiones y alimentado con lo que sucede en otros países, en ciertas posiciones conspirativas que están viendo enemigos en todas partes, lo que insisto en comprensible por la historia y el pasado.

Todo lo anterior para señalar que efectivamente hay que respetar las diferentes instituciones existentes en sus funciones y competencias, el Congreso es quien debe debatir y analizar antes de aprobar las leyes y cambios constitucionales; los órganos de la rama judicial igualmente tienen sus competencia en lo relativo a las decisiones judiciales; el ejecutivo tiene la responsabilidad de la ejecución de las decisiones públicas; en un país con competencias regionales igualmente deben respetarse las atribuciones de los gobernantes regionales y locales.

La protesta social, especialmente de las fuerzas de oposición, debe ser respetada y rodeada de garantías y no se deben propiciar contramarchas, como bien lo recordó un destacado congresista del Pacto Histórico, porque entre otras las prohibe la OIT, pero además porque eso sólo generaría enfrentamientos. Otra cosa es que los partidarios del gobierno si lo quieren, igualmente tienen el derecho a manifestarse en apoyo del mismo, pero en fechas distintas.

Es destacable la actitud del presidente Petro, frente a diferencias de opinión con el Fiscal General. Que haya decidido reconocer que el fiscal tenía razón en varios puntos y que hayan acordado una reunión para aclarar diferencias y precisar procedimientos a futuro es importante.

Uno más de los resultados del gobierno del cambio, debería ser fortalecer la democracia. .