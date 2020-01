El diario El Colombiano alertó el país el 9 de enero, informándonos sobre el riesgo de incendios forestales en el 30% del territorio colombiano, esto es, en 330 municipios. En nuestra Amazonia ya hay 193 pequeñas conflagraciones, de acuerdo con el Ideam, agregó el diario citado.

El departamento de Antioquia tiene un área de 63.000 kilómetros cuadrados. Los incendios forestales en Australia han consumido a la fecha de hoy, la misma área. Los incendios de la Amazonia afectaron 25.000 km2. Y los de Siberia, en Rusia, 47.000 km2.

La prestigiosa revista Forbes publicó el pasado 8 de enero un artículo titulado: How Fires in Australia Could Alter Weather Elsewhere Too, firmado por Marshall Shepherd, el cual se puede consultar por Google digitando el título anterior. A continuación, cuanto alcancé a comprender sobre el difícil tema.

“La Tierra recibe continuamente energía desde el sol. Una porción de la energía que llega a la Tierra se refleja, se devuelve al espacio, otra porción la absorbe directamente nuestra alta atmósfera, y el resto circula con la atmósfera en la superficie terrestre. La energía de la luz solar calienta tanto la tierra como el agua, las cuales, a su vez, emiten, disipan calor. Este calor calienta más la atmósfera. La mezcla de gases en nuestra atmósfera impide que parte de este calor se escape directamente al espacio, así como una cobija mantiene caliente nuestro cuerpo. Este proceso mantiene el calor en la Tierra para soportar la vida”.

“La física elemental nos enseña que la Tierra debe emitir una cantidad de energía igual a la que absorbe del sol. Durante las últimas décadas, los cambios ocasionados por el hombre por medio de los gases de efecto invernadero y de los cambios en el uso de los suelos, están calentando la superficie del planeta. Sin embargo, grandes incendios como los de Australia, pueden tener un impacto temporal, contario al calentamiento, como pasamos a comentar. En el pasado, grandes volcanes también bajaron temporalmente la temperatura del planeta con sus emisiones de gases”.

“Puesto que el aire caliente de las columnas de humo es menos denso que el aire frío, entonces se eleva el aire caliente con el humo y se aposenta sobre el frio. Así se inhibe el movimiento normal, la circulación. Principio meteorológico: Cambios en la atmósfera como los ocasionados por el humo incrementan la estabilidad del <<caliente sobre frío>> fenómeno conocido como la inversión térmica”.

Neil Lareau, profesor de la Universidad de Nevada, publicó un artículo en la Revista de Investigaciones sobre la Atmósfera, en el cual sostuvo que la biomasa de los incendios puede llegar a reducir la temperatura diaria de la Tierra entre 1,5° y 7,5°C. Estudios más recientes en 2014, afirmaron que sí se redujo la temperatura en el Este de Europa por culpa de las columnas de humo de los incendios en Rusia. En 2019, en Canadá, llegaron a las mismas conclusiones con sus incendios. Entiendo que estos enfriamientos temporales también pueden ocasionar grandes tempestades.