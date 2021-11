Reimaginemos el comercio

Estados Unidos está sumido en una crisis de la cadena de suministro. Las importaciones tardan en llegar, los artículos en los estantes de las tiendas son cada vez más escasos y los precios están subiendo. La imprudente política de gasto del presidente Biden es la causa inmediata de estos precios más altos, pero los problemas se han estado gestando durante décadas. Ahora debemos cambiar de rumbo.

En esencia, nuestra crisis de escasez es una crisis de producción, que se siente agudamente en los bienes que más necesitamos. Ya sea equipos de protección personal, medicamentos farmacéuticos o semiconductores, la pandemia de coronavirus ha expuesto una dura verdad: Estados Unidos, el país más fuerte del mundo, no puede producir un suministro adecuado de los bienes críticos que necesita.

El fracaso de la capacidad productiva de la nación para satisfacer sus necesidades fue una elección. Durante los últimos 30 años, expertos y políticos en Washington, de ambos partidos, ayudaron a construir un sistema económico global que priorizó el libre flujo de capital por encima de los salarios de los trabajadores estadounidenses y el libre flujo de bienes sobre la resistencia de las cadenas de suministro de nuestra nación. Liberalizamos y ampliamos las relaciones comerciales con China bajo la ilusión de que se podía influir en ella para que se convirtiera en una democracia amante de la paz. Cedimos cada vez más nuestra soberanía nacional a organizaciones internacionales.

Las consecuencias de estas malas políticas han sido desastrosas. Han creado patrones de comercio que han ayudado a corporaciones multinacionales a elevar sus ganancias explotando la mano de obra barata en el extranjero y la deslocalización de los bienes comunes industriales de Estados Unidos y las capacidades de su sector manufacturero. Como resultado, se han cerrado miles de fábricas, se han enviado millones de puestos de trabajo al extranjero y la seguridad económica de este país es ahora más vulnerable a crisis impredecibles, como pandemias globales. Estados Unidos depende peligrosamente de la capacidad productiva de China, nuestro adversario principal. Estas pólizas nos fueron vendidas como un camino hacia una mayor riqueza, pero nos han hecho más débiles y vulnerables.

Pero el presidente Biden parece decidido a repetir las locuras del pasado. Como si fuéramos demasiado débiles para hacer lo contrario.

Eso está mal. Estados Unidos es una nación fuerte. Deberíamos empezar a actuar como tal. Si bien los problemas de distribución son un factor en este momento de la crisis, las reformas estructurales son imperativas para reafirmar nuestra independencia económica. Necesitamos reestructurar fundamentalmente la política comercial de nuestro país y desvincular nuestra seguridad y protección de la búsqueda de ganancias de las corporaciones multinacionales.

Propongo una nueva legislación para dar un gran primer paso: la ley Make in America to Sell in America.

Bajo este plan, los funcionarios del Departamento de Comercio y el Departamento de Defensa identificarán los bienes e insumos que consideren críticos para nuestra seguridad nacional y esenciales para la protección de nuestra base industrial. Estos bienes quedarían sujetos a un nuevo requisito de contenido local: si las empresas quieren acceder al mercado estadounidense, entonces más del 50 por ciento del valor de los bienes que venden aquí debe fabricarse en EE. UU. Tendrán tres años para cumplir y pueden recibir exenciones temporales específicas si necesitan más tiempo para repoblar la producción.

Debemos agradecer la oportunidad de reevaluar los acuerdos comerciales que paralizan nuestra capacidad de aplicar políticas que protejan a los trabajadores estadounidenses y que impulsen la industria estadounidense.

Los requisitos de contenido local traerán empleos de regreso a Estados Unidos, ayudarán a revitalizar el sector manufacturero agotado de la nación y fomentarán la producción nacional tan esencial para nuestra independencia económica. Pueden ayudar a revertir nuestra dependencia de naciones extranjeras, aumentarán la confianza al reducir la probabilidad de escasez y las oscilaciones de precios que observamos hoy. Con este enfoque, podemos cambiar la volatilidad por la estabilidad en nuestros mercados y pasar de la decadencia industrial a la fuerza industrial.

Estados Unidos no debe conformarse con la escasez. Nunca debemos reducir nuestras expectativas. Todo lo contrario. La fuerza y el ingenio del pueblo estadounidense son ilimitados.

Déjelos construir. Déjelos crear. Y cambiarán el mundo