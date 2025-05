Por Rafael Pardo Rueda - opinion@elcolombiano.com.co

La Paz total está en crisis. Parecería una afirmación obvia ante la realidad creciente de la violencia, pero es necesario explicarlo: Las disidencias de alias Calarcá dicen que sobre la mesa de negociación nunca ha estado el proceso de concentración de los Frentes, pero el reciente decreto delgobierno emitido en momentos en que escribo esta columna, pone 45 días para la concentración del Frente 33. Lo más claro es que se trata de una Zona de Ubicación Temporal que no se asimila a una Zona de Despeje, tienen autoridad todas las entidades públicas. Y hay todo un anexo de seguridad para los combatientes donde está ausente la forma cómo se cuidará de la población civil. No soy optimista frente a esta medida. Ojalá me equivoque.

Jorge Mantilla, doctor en criminalidad y experto en seguridad, señala tres retos ante la nueva resolución: Uno, el tema de garantías de seguridad. Dice Mantilla que hay que recordar las garantías fallidas de seguridad de los ETCR del proceso de paz con las Farc. Que la concentración y dejación de armas debe ser colectivo. Y en ese punto es clave mirar hasta dónde tiene Andrey Avendaño la capacidad de dar esas órdenes. El tercer reto es que se haga realidad la transformación territorial. Lo más complejo de la ZUT, es sin duda su ubicación: el caldeado Tibú.

Sigo con el ELN, el proceso después de lo del Catatumbo no va a culminar en nada. Queda para el próximo gobierno, eso si el futuro gobierno tiene pensado hacer diálogos. Sorprendente que en una visita al Papa León XIV con motivo de su coronación, Gustavo Petro dijera que el Vaticano podría ser escenario de nuevas negociaciones de paz con el ELN. Iván Cepeda dijo que no había por ahora elementos para pensar en retomar diálogos. El Vaticano no se ha pronunciado. ¿Otro globo al aire?

Si vamos a los procesos urbanos todos están en crisis: el proceso de Buenaventura entre los Shootas y Espartanos, que inicialmente logró una disminución en la tasa de homicidios, está detenido. En Quibdó no logran hacer una agenda entre los dos grupos. En Medellín está roto. Por eso sorprende que en Barranquilla Gustavo Petro lanzara una propuesta de otro proceso urbano con los “jóvenes” costeños y otro grupo que dijo tiene incidencia local. ¿Se trata de una nueva improvisación como la que ocurrió en el Vaticano o fue al calor de la manifestación que le surgió a Petro la idea?

Demos un repaso a las otras disidencias de las Farc: con La Segunda Marquetalia el diálogo está congelado. Con alias Iván Mordisco está roto. Queda entonces todo reducido a dos disidencias: las del frente 33 en el Catatumbo y la del ELN que se llama Comuneros del Sur en Nariño. Pues la de Comandos de la Frontera, otra disidencia de la Segunda Marquetalia, no está muy claro nada a menos que la decisión tomada el viernes pasado de no extraditar a alias HH de Comuneros, les mande un mensaje sobre la suerte del otro por extraditar, alias Arana. El problema es que no hay marco jurídico. Ninguno quiere entrar a la Justicia Transicional al no estar permitido. Al no haber marco jurídico queda solo el indulto. ¿Será que los quieren Indultar? Otra improvisación?

Y al fracaso de la paz total, se une una gravísima denuncia de Juan Manuel Santos que aún no tiene respuesta del Gobierno: las disidencias fueron organizadas por el gobierno cuando desempeñaba el cargo de comisionado Danilo Rueda. Danilo iba por la geografía de Colombia, en helicópteros oficiales, dialogando con voceros de las antiguas Farc. Después los bautizaron con los nombres con los que hoy se les conoce y además les dieron status político. Con semejante improvisación y sin política de seguridad no hay paz que funcione.